Cặp vợ chồng đưa con về chơi bất ngờ, bà nội phản ứng khiến ai cũng rưng rưng

Theo đoạn clip ghi lại, khi sắp đến nhà, cặp vợ chồng đậu ô tô cách cổng một đoạn. Sau đó, người vợ ôm đội mũ, bịt khẩu trang kín mít và ôm con trai bé bỏng vào giả vờ hỏi mua sữa chua.

Your browser does not support the video tag.

Lúc đầu, người mẹ cũng không hề nhận ra 2 vị khách hỏi mua hàng chính là con dâu và cháu nội của mình. Tuy nhiên, ngay sau đó, bà đã ngờ ngợ nên cố gắng quan sát thêm, đến khi nhìn ra ngoài cổng thấy nam thanh niên đang quay clip, bà liền nhận ra con trai:"À, thằng Hoàng, đúng không?".

Ngay sau đó, cô con dâu không giấu được cảm xúc nên bật cười, người mẹ biết chính xác đây chính là con cháu nên nhảy lên đầy vui sướng. Bà cũng mau chóng ôm lấy cháu nội với bao niềm nhớ mong.

"Thảo nào sáng nay mẹ gọi mãi mà không được. Mẹ đang định gọi cho bà ngoại xem thế nào mà gọi cả vợ lẫn chồng chẳng đứa nào bắt máy", người mẹ vừa ôm cháu nội vừa nói trong sự nghẹn ngào.

Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cũng không giấu được sự xúc động sau khi xem đoạn clip này.

"Book vé máy bay về hè rồi nhưng hôm qua mẹ hỏi vẫn bảo con đang setup lịch dạy hè nên con chưa book vé. Cũng tính hè này tập kích bất ngờ cho ông bà ngoại vui. Nhớ nhà quá rồi"

"Mình xem clip này mình khóc rất nhiều. Giờ mình chẳng còn mẹ để mà về nữa rồi"

"Nước mắt tôi rơi trước bà, sao xúc động thế nhỉ"

"Ông bà thương con quý cháu tình cảm quá. Nhìn cũng thấy hạnh phúc lây".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn