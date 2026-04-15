Cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng của màn ảnh Việt và hành trình 30 năm hôn nhân đi qua đổ vỡ đến tổ ấm viên mãn

Câu chuyện hy hữu trên đường đến UBND phường

Chuyện tình của cặp đôi nổi tiếng màn ảnh Việt bắt đầu từ năm 1991 khi cùng là học viên khóa 2 lớp đào tạo diễn viên tại Nhà hát Tuổi trẻ. Nguyệt Hằng khi đó là cô gái Hà Nội dịu dàng, đảm nhận vai trò cán bộ lớp, còn Anh Tuấn lại là học sinh cá biệt có vẻ ngoài bụi bặm. Sau 5 năm gắn bó từ thời sinh viên, họ kết hôn vào năm 1996 khi chưa có nhiều nền tảng vật chất.

Để lo cho kinh tế gia đình, nghệ sĩ Anh Tuấn từng có giai đoạn tạm rời xa sân khấu để kinh doanh nhà hàng, trong khi Nguyệt Hằng bền bỉ theo đuổi nghiệp diễn. Những năm đầu, cuộc sống chật vật với gánh nặng cơm áo, cộng thêm những thất bại trong kinh doanh của Anh Tuấn khiến gia đình rơi vào áp lực nợ nần. Thêm đó là những sự khác biệt tính cách và nhịp sống của hai nghệ sĩ cũng dần tạo ra những khoảng cách.

Theo chia sẻ của NSƯT Nguyệt Hằng, đỉnh điểm là khi cả hai cùng ký đơn ly hôn, thậm chí cùng chở nhau đến cơ quan chức năng để nộp đơn. Nhưng rồi, trong bữa ăn giản dị và cuộc trò chuyện sau đó khiến họ dừng lại chuyện ly hôn. Quyết định "quay xe" khi tưởng chừng đã kết thúc không phải vì mọi mâu thuẫn được giải quyết, mà vì cả hai nhận ra họ vẫn cần nhau và quan trọng hơn, họ không muốn con cái phải lớn lên trong một gia đình đổ vỡ.

Sự bao dung của người cha chồng và bước ngoặt thay đổi ý định ly hôn

Mới đây, vợ chồng NSƯT Nguyệt Hằng và Anh Tuấn vừa đánh dấu cột mốc 30 năm đồng hành bằng một video kỷ niệm đầy xúc động. Đằng sau hình ảnh tổ ấm viên mãn với 4 người con là những giai đoạn thăng trầm, nơi sự bao dung của gia đình và những bước ngoặt bất ngờ đã giữ chân họ lại bên nhau.

Trong video lật lại cuốn album ảnh cũ, NSƯT Nguyệt Hằng nhớ lại thời điểm hai vợ chồng căng thẳng đến mức tưởng chừng không thể tiếp tục. Khi đó, nữ nghệ sĩ đã tìm đến bố chồng để tâm sự về ý định chia tay do không tìm được tiếng nói chung với chồng.

Thay vì trách móc, bố của nghệ sĩ Anh Tuấn đã giữ thái độ im lặng lắng nghe và để các con tự suy nghĩ thấu đáo. Một tuần sau đó, Nguyệt Hằng quyết định ở lại để gìn giữ gia đình. Phản ứng của bố chồng khi đó khiến chị ghi nhớ suốt đời: "Cảm ơn con gái. Con đã giữ cho các cháu của bố có một gia đình trọn vẹn".

NSƯT Nguyệt Hằng cho rằng nếu những năm đầu là giai đoạn "chịu đựng", thì càng về sau, hôn nhân lại càng là câu chuyện của sự thấu hiểu. Họ giữ được một cuộc hôn nhân dài lâu không phải vì hai người quá hợp nhau, mà vì họ học cách chấp nhận những điều không thể thay đổi ở đối phương. Sai lầm lớn nhất của nhiều cuộc hôn nhân là đem bạn đời ra so sánh, bởi chính sự so sánh ấy sẽ bào mòn cảm xúc.

Còn diễn viên Anh Tuấn chia sẻ bí quyết giữ lửa lại đến từ những điều rất giản dị. Anh thừa nhận mình không phải người lãng mạn, nhưng luôn cố gắng trở thành chỗ dựa để vợ yên tâm làm nghề. Việc chia sẻ trách nhiệm gia đình, chăm lo con cái không phải là "giúp đỡ" mà là nghĩa vụ của một người chồng.

Sau 3 thập kỷ bên nhau, cả hai dường như tìm được "công thức" riêng. Đó là khi mâu thuẫn xảy ra, không cố thắng thua mà chọn cách lùi lại. Im lặng đôi khi là cách tốt nhất để tránh làm tổn thương nhau và khi bình tĩnh, họ quay lại nói chuyện như những người bạn.

Không chỉ song hành trong hôn nhân, cả hai cùng "nương" nhau để phát triển sự nghiệp bền bỉ. NSƯT Nguyệt Hằng ghi dấu ấn với rất nhiều vai diễn ấn tượng trong các phim truyền hình như: Vệt nắng cuối trời, Bí mật Eva, Đấu trí, Độc đạo… Còn diễn viên Anh Tuấn cũng thường xuyên đóng những vai phản diện trên màn ảnh phía bắc như: Hương vị tình thân, Phố trong làng, Hồ sơ cá sấu, Đấu trí… Đặc biệt, cặp vợ chồng nghệ sĩ từng đóng chung trong Đào, phở và piano.

Hiện tại, ở độ tuổi ngoài 50, họ vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật, góp mặt trong nhiều dự án phim lớn của VFC. Mới đây nhất, họ cùng tham gia phim truyền hình đang phát sóng – Ngược đường ngược nắng. Trong vai bố mẹ của Trung (Đình Tú), họ có màn tung hứng khá ăn ý với những phân đoạn cãi vã, mâu thuẫn…

Gia đình hiện có 4 người con, trong đó con gái út chào đời vào năm 2018 khi nữ nghệ sĩ ở tuổi 45. Con gái lớn của cặp đôi đã lập gia đình tại Đức. Nhìn lại chặng đường 30 năm, cặp đôi không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn xây dựng được một hình mẫu gia đình nghệ sĩ hạnh phúc, vượt qua mọi sóng gió nhờ sự thấu hiểu và trân trọng đối phương.

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn