"Cặp đôi đẹp nhất Vbiz" lên tiếng về tin đồn ly hôn vì người thứ ba

Mới đây, ca sĩ Tóc Tiên chính thức xác nhận đã ly hôn nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver, khép lại hơn 10 năm gắn bó, trong đó có 6 năm hôn nhân. Thông tin được nữ ca sĩ công bố trên trang cá nhân và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngay sau khi thông tin ly hôn được công bố, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng hôn nhân của Tóc Tiên – Hoàng Touliver tan vỡ vì người thứ ba, trong đó có việc gọi tên nữ ca sĩ trẻ MaiQuinn.

Điều đó khiến Hoàng Touliver và nghệ sĩ trẻ kể trên bị cộng đồng mạng tấn công dù chưa rõ thực hư sự việc ra sao và vụ việc cũng không có bằng chứng rõ ràng.

Trước những nghi vấn này, phía Hoàng Touliver đã chính thức lên tiếng phủ nhận. "Thông tin đang lan truyền hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghệ sĩ. Chúng tôi đang có biện pháp pháp lý đối với những tài khoản lan truyền thông tin sai lệch về vấn đề này", đại diện nhà sản xuất cho biết.

Cụ thể, đại diện công ty quản lý của Hoàng Touliver khẳng định các thông tin liên quan đến người thứ ba là hoàn toàn sai sự thật, không có cơ sở. "Thông tin trên hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghệ sĩ và chúng tôi đang có biện pháp xử lý pháp lý đối với những tài khoản lan truyền thông tin sai lệch về vấn đề này", phía Hoàng Touliver cho biết.

Về phía MaiQuinn, nữ ca sĩ cũng trực tiếp lên tiếng bác bỏ tin đồn liên quan đến Hoàng Touliver. Cô khẳng định không can dự vào cuộc hôn nhân của Tóc Tiên, cho rằng các thông tin lan truyền trên mạng xã hội là bịa đặt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và cuộc sống cá nhân. MaiQuinn cho biết cô mong khán giả tỉnh táo trước tin đồn, đồng thời đề nghị dừng việc suy diễn, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

Với Tóc Tiên, 10 năm bên Touliver là quãng thời gian hạnh phúc, đáng trân trọng và có ý nghĩa lớn trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp âm nhạc. Sau khi công bố thông tin, Tóc Tiên cho biết sẽ không chia sẻ thêm về đời sống riêng tư. Cô mong khán giả tôn trọng quyết định của hai người, đồng thời không lan truyền những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến danh dự cá nhân.

Như vậy có thể khẳng định, hôn nhân của Tóc Tiên và Hoàng Touliver dừng lại là do cả hai hết duyên chứ không phải vì bất cứ người thứ ba nào cả.

Tóc Tiên và Touliver tổ chức hôn lễ vào năm 2020 tại Đà Lạt. Hồi đầu năm 2025, để kỷ niệm 5 năm cưới, cả hai còn mặc lại bộ đồ họ sử dụng trong hôn lễ để chụp ảnh.

