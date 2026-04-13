Xót xa trước bức ảnh có 3 nghệ sĩ tài năng đã qua đời: "Qua bên kia, anh Công Thành sẽ không cô đơn"

Trước sự ra đi của ca sĩ Công Thành, nhiều nghệ sĩ hải ngoại không giấu được sự bàng hoàng, xót xa. Trong đó có ca sĩ Trizzie Phương Trinh. Trong một đêm không thể ngủ, cô đã tìm lại những kỷ niệm cũ và nhận ra nhiều người anh của mình đã không còn.

Bức ảnh các nghệ sĩ hải ngoại tụ họp trong sinh nhật nghệ sĩ Hùng Sùi nay 3 người đã không còn.

"Đêm nay tự nhiên không ngủ được… Ngồi lục lại mấy tấm hình cũ có anh Công Thành rồi gửi cho các anh chị em nghệ sĩ có mặt trong đó… mà lòng cứ chùng xuống.

Nhìn tấm hình này mới giật mình… trong đó đã có 3 người anh của mình không còn nữa. Thôi thì, ít nhất khi qua bên kia, anh Công Thành sẽ không cô đơn. Ở đó đã có anh Hùng Sùi, anh Chí Tài – những người bạn thân… chắc đang đứng chờ, vẫn với nụ cười tươi ngày nào: 'Welcome mày, thằng bạn già!'".

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ nguồn gốc tấm hình kỷ niệm trong đó có ba nghệ sĩ tài năng đã qua đời là Công Thành, Hùng Sùi và Chí Tài.

"Nhìn lại tấm hình này, em nhớ các anh nhiều lắm… Đây là sinh nhật cuối cùng của anh Hùng Sùi đây mà… giờ tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Có những thứ đã từng rất quen, rất đẹp… mà không hiểu sao lại phải đổi thay. Đôi khi chỉ ước… mọi thứ có thể đứng yên ở một khoảnh khắc nào đó thôi.

Những ngày đầu em chập chững bước vào nghề, đâu đâu cũng có các anh. Các anh thương, các anh dắt, các anh cho em cảm giác mình luôn có chỗ đứng trong những buổi họp mặt. Chính vì có quá nhiều kỷ niệm nên giờ nhớ lại càng thấy buồn.

Hễ nơi nào có anh Công Thành… là y như rằng nơi đó có tiếng cười, nhiều khi còn nghe trước cả khi mình bước vào. Giờ thì tiếng cười đó không còn nữa. Nhưng em vẫn nghĩ, ở một nơi nào đó, mấy anh đang ngồi lại với nhau, nói tiếp mấy câu chuyện còn dang dở, chắc còn cười với nhau xem người bạn nào sẽ được mấy anh ra đón ở cổng thiên đàng next… rồi lại cười tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh bên vợ chồng ca sĩ Công Thành.

Mai này, những buổi gặp gỡ chắc vẫn còn đó… nhưng sẽ thiếu đi một chút gì rất khó gọi tên. Thiếu những câu chuyện tếu lâm, thiếu những tiếng cười giòn tan… thiếu những con người mà mình cứ ngỡ sẽ luôn ở đó. Các anh ở bên nhau, vui vẻ nhé… Một ngày nào đó… em sẽ lại được ngồi chung một bàn, nghe lại tiếng cười quen thuộc của các anh".

Đặc biệt, nữ ca sĩ nhắc đến Phi Nhung: "Hôm nay cũng là sinh nhật của Phi Nhung… Các anh hát giùm em bài 'Happy Birthday' để tặng con em của em nhé".

Dòng trạng thái nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng và giới nghệ sĩ. Nhiều người bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của những tên tuổi gắn liền với một thời ký ức.

Ca sĩ Công Thành qua đời ngày 10/4 tại Mỹ. Ông tên thật là Vũ Công Thành, sinh ngày 8 tháng 6 năm 1947 tại Hà Nội. Ông bắt đầu sự nghiệp âm nhạc tại Sài Gòn, ban đầu gắn liền với dòng nhạc trẻ và các ca khúc nhạc ngoại. Với ngoại hình cao ráo, ông từng được đồng nghiệp và khán giả đặt cho biệt danh là "sếu vườn". Sau khi định cư tại hải ngoại, ông trở thành một trong những nghệ sĩ đa năng, vừa là ca sĩ, vừa là MC.

Tác giả: Hoa Bay

Nguồn tin: Phụ nữ Mới