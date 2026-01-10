Cảnh tượng trước bục giảng khiến nhiều người phải thốt lên: "Hai cô trò làm gì vậy?"

Hồi đi học, giữa 1001 nỗi sợ của một đứa học trò, có lẽ ám ảnh nhất vẫn là bị cô giáo chủ nhiệm gọi điện về nhà. Chỉ cần nghe hai chữ “cô gọi”, tim đã đập nhanh hơn bình thường, cả buổi học sau đó ngồi không yên. Chưa biết đúng sai ra sao, nhưng trong đầu đã kịp vẽ ra đủ kịch bản cho buổi tối hôm ấy. Một cuộc gọi ngắn thôi, mà đủ khiến học trò lo lắng cả ngày.

Mới đây, MXH xôn xao trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc giữa một em học sinh và cô giáo. Khi bị “doạ” sẽ gọi điện về cho bố mẹ, em học sinh lập tức ôm chầm lấy cô, miệng không ngừng xin và gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang, lo lắng. Thậm chí, trước khủng cảnh vừa thương vừa hài này, cô giáo phải thốt lên đầy hài hước: “Người đàn ông duy nhất níu kéo tôi không bao giờ buông vì sợ tôi gọi cho mẹ anh ấy”.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng nhận về hàng loạt bình luận từ cộng đồng mạng. Không ít người vừa phì cười vừa đồng cảm trước khoảnh khắc này, cho rằng phản ứng của em học sinh quá quen thuộc, như “bản năng sinh tồn” của hội học trò mỗi khi nghe đến chuyện cô giáo gọi điện về nhà. Không ít người còn tranh thủ kể lại kỷ niệm đi học của mình, thừa nhận ngày xưa chỉ cần nghe nhắc đến hai chữ “phụ huynh” là đã đủ hoang mang cả ngày.

Một số bình luận của dân tình:

- Nghe tới câu “cô gọi về cho bố mẹ nhé” là tim tự động rớt xuống, dù đã ra trường cả chục năm rồi.

- Cảnh này quen lắm, hồi xưa mình cũng từng ôm cặp chạy quanh lớp chỉ để xin cô đừng gọi cho mẹ.

- Xem mà thấy lại tuổi thơ, lúc đó chỉ cần phụ huynh xuất hiện là coi như xong một ngày.

- Đúng kiểu phản xạ tự nhiên của học sinh, chưa biết đúng sai nhưng sợ trước đã.

- Ai từng đi học chắc đều hiểu cảm giác này, cười đó mà trong lòng vẫn thấy run run.

Ngoài ra, nhiều netizen cũng nhắn nhủ rằng nếu không muốn rơi vào cảnh bị cô giáo gọi điện về nhà, hay lâm vào những tình huống vừa ngại vừa sợ như trong clip, thì cách đơn giản nhất vẫn là ngoan ngoãn, nghe lời và chấp hành nội quy lớp học. Bởi chỉ cần “ngoan” một chút thôi là đã tránh được nỗi ám ảnh mang tên cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm rồi.

Khi phụ huynh nhận cuộc gọi “mách” tội con của giáo viên, phụ huynh nên làm gì?

Khi phụ huynh nhận được một cuộc gọi từ giáo viên với nội dung “mách” tội con, phản ứng đầu tiên thường là lo lắng, bối rối, thậm chí có người còn nổi nóng ngay lập tức. Thế nhưng, cách phụ huynh xử lý trong khoảnh khắc ấy lại có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của con và cả mối quan hệ giữa gia đình với nhà trường. Điều quan trọng đầu tiên phụ huynh nên làm là giữ bình tĩnh và lắng nghe trọn vẹn câu chuyện từ phía giáo viên. Cuộc gọi này không nhằm mục đích “tố cáo” hay làm xấu mặt học sinh, mà thường xuất phát từ mong muốn phối hợp để giúp con tiến bộ hơn. Việc cắt ngang, phản ứng gay gắt hay vội vàng bênh con ngay khi chưa hiểu rõ sự việc có thể khiến câu chuyện đi theo hướng căng thẳng không cần thiết.

Sau khi nghe giáo viên trình bày, phụ huynh nên cảm ơn vì sự quan tâm và ghi nhận của thầy cô, đồng thời xin thêm thông tin cụ thể nếu cần. Khi đã nắm rõ vấn đề, điều tiếp theo là trao đổi lại với con một cách riêng tư, nhẹ nhàng và tôn trọng. Thay vì chất vấn kiểu “con lại làm gì để cô phải gọi điện”, phụ huynh có thể bắt đầu bằng việc hỏi han, lắng nghe con kể lại sự việc theo góc nhìn của mình. Khi trẻ cảm thấy được lắng nghe, các em sẽ dễ mở lòng hơn, từ đó phụ huynh mới có cái nhìn đầy đủ và công bằng hơn về câu chuyện.

Khi phụ huynh nhận cuộc gọi “mách” tội con của giáo viên, phụ huynh nên làm gì? (Ảnh: ITN)

Một điểm quan trọng khác là tránh mắng mỏ hay trút giận lên con ngay lập tức. Cuộc gọi từ giáo viên có thể khiến phụ huynh thất vọng, nhưng phản ứng quá gay gắt chỉ khiến trẻ sợ hãi, thu mình hoặc tìm cách giấu lỗi trong tương lai. Thay vào đó, phụ huynh nên giúp con hiểu rõ hành vi sai ở đâu, hậu quả là gì và hướng dẫn cách sửa sai. Khi con nhận ra rằng bố mẹ không chỉ là người phạt mà còn là người đồng hành, trẻ sẽ có xu hướng thay đổi tích cực hơn.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng nên chủ động phản hồi lại với giáo viên sau khi đã trao đổi với con. Việc thông báo rằng gia đình đã nhắc nhở, uốn nắn con không chỉ thể hiện sự tôn trọng mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa gia đình và nhà trường. Trong trường hợp phụ huynh nhận thấy con bị hiểu lầm, việc trao đổi lại với giáo viên nên được thực hiện trên tinh thần cầu thị, lịch sự và thẳng thắn, tránh đổ lỗi hay đối đầu.

Cuối cùng, mỗi cuộc gọi “mách” tội con thực chất là một cơ hội để phụ huynh hiểu con hơn, hiểu môi trường học tập của con và điều chỉnh cách đồng hành cho phù hợp. Khi phụ huynh biết bình tĩnh lắng nghe, trao đổi khéo léo và xử lý đúng mực, cuộc gọi từ giáo viên sẽ không còn là nỗi lo, mà trở thành một bước đệm giúp con trưởng thành hơn mỗi ngày.

Tác giả: Đông

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn