Cảnh tượng du khách ken đặc ở 1 địa điểm du lịch khiến nhiều người "nhìn thôi cũng khó thở"

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền loạt hình ảnh ghi lại cảnh tượng dòng người đông nghịt tại một địa điểm du lịch nổi tiếng. Trong khung hình, du khách chen chúc san sát, đứng ken đặc không chừa một kẽ hở nào. Nhiều người bình luận hài hước rằng nhìn thôi cũng thấy "khó thở", có người còn ví von "chỉ cần nhấc chân lên là bị cuốn theo dòng người".

Phía dưới bài đăng, dân mạng không khỏi trầm trồ:

- "Đông thế này thì chắc đi du lịch thành đi… thử sức chịu đựng."

- "Nhìn thôi đã thấy hoa mắt chóng mặt."

- "Tôi mới đến vài tuần trước, không một bóng người mà."

Địa điểm thu hút sự chú ý chính là Đôn Hoàng, một ốc đảo nổi tiếng nằm trên Con đường tơ lụa xưa. Nơi đây không chỉ là chặng dừng của những đoàn thương nhân buôn bán hàng nghìn năm trước, mà còn là điểm giao thoa văn hóa, nghệ thuật và tôn giáo giữa Đông - Tây.

Sự đông đúc bất thường này được lý giải bởi từ ngày 1/10, Trung Quốc chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kết hợp Trung thu - một trong những dịp nghỉ lễ dài nhất trong năm, kéo dài tới 8 ngày. Đây còn được gọi là "Tuần lễ vàng" của du lịch, khi hàng triệu người đồng loạt di chuyển để du lịch, về quê hoặc nghỉ dưỡng. So với những kỳ nghỉ ngắn như Thanh Minh (3 ngày) hay Đoan Ngọ (3 ngày), kỳ nghỉ Quốc khánh luôn được xem là cao điểm quá tải ở hầu hết các điểm du lịch nổi tiếng trên khắp Trung Quốc.

Không chỉ đông đúc trong dịp lễ, Đôn Hoàng vốn đã là một điểm đến được nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích. Nằm ở phía Tây tỉnh Cam Túc, bên rìa phía Đông của sa mạc Taklamakan, Đôn Hoàng mang ý nghĩa quan trọng trong lịch sử Phật giáo cũng như văn hóa Trung Quốc. Di sản thế giới được UNESCO công nhận này lưu giữ dấu ấn của hơn một nghìn năm giao thoa văn hóa và nghệ thuật.

Đến Đôn Hoàng, du khách có cơ hội thưởng ngoạn những công trình kiến trúc kỳ vĩ, chiêm ngưỡng hàng ngàn bức bích họa cổ xưa, những tác phẩm điêu khắc mang giá trị nghệ thuật đặc sắc. Đây cũng là nơi tọa lạc của "thư viện Phật giáo" khổng lồ - bảo tàng Mogao, nơi lưu giữ vô số bản thảo và tài liệu quý hiếm mà không nơi nào khác trên thế giới có được.

Dù hình ảnh du khách chen chúc trong "biển người" có thể khiến nhiều người e ngại, nhưng không thể phủ nhận sức hút đặc biệt của Đôn Hoàng - một địa danh vừa gợi nhớ về quá khứ huy hoàng trên Con đường tơ lụa, vừa là điểm đến giàu giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh. Và có lẽ chính vì vậy, ngay cả khi "khó thở" vì đông đúc, du khách vẫn chẳng nỡ bỏ lỡ cơ hội một lần ghé thăm.

Tác giả: Châu Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn