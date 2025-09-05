Một phố cổ Việt Nam được tạp chí Mỹ vinh danh trong tốp “tốt nhất thế giới”, hút hồn giới trẻ và du khách

Phố cổ Hội An, thuộc tỉnh Quảng Nam cũ (nay thuộc thành phố Đà Nẵng), vừa được tạp chí du lịch uy tín Travel+Leisure của Mỹ vinh danh trong “Giải thưởng Tốt nhất Thế giới” năm 2025, với vị trí thứ 6 trong danh sách 25 thành phố đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Tạp chí này ca ngợi Hội An với khung cảnh độc đáo, hệ thống kênh rạch chằng chịt và kiến trúc đặc trưng phản ánh sự giao thoa giữa bản sắc địa phương với các nền văn hóa khu vực như Nhật Bản, Trung Quốc.

Những dãy phố vàng rực, mái ngói cổ kính và ánh đèn lồng lung linh đã khiến Hội An trở thành bức tranh sống động, hấp dẫn giới trẻ toàn cầu khi “săn tìm” những góc check-in độc đáo, đậm chất truyền thống.

Du khách chụp ảnh Chùa Cầu ở Hội An (ảnh: Internet).

Từng là thương cảng sầm uất, Hội An là nơi giao lưu văn hóa, nơi thuyền buôn Việt Nam cùng thương nhân Nhật, Hoa, Âu gặp gỡ và tạo nên một bản hòa tấu về kiến trúc, phong tục và lối sống. Dấu tích ấy đến nay vẫn hiện hữu trong lối đi lát đá, mái nhà gỗ, chùa Cầu, những hội quán cổ kính.

Năm 1999, Hội An được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, vinh danh giá trị lịch sử – văn hóa – kiến trúc độc đáo. Trải qua thời gian và chiến tranh, nơi đây vẫn giữ được tinh thần nguyên bản, một phần nhờ sự chung tay bảo tồn của người dân và chính quyền địa phương.

Giới trẻ và du khách quốc tế đặc biệt yêu thích Hội An bởi nơi đây hội tụ cả nét cổ điển trầm mặc và sức sống hiện đại. Cảnh sắc “ngàn góc sống ảo” từ hoài cổ đến lãng mạn khiến bất cứ ai cũng muốn dừng chân để check-in.

Ban ngày, du khách có thể dạo bước trên phố cổ, thưởng thức đặc sản như cao lầu, mì Quảng hay bánh mì bản địa. Khi đêm về, cả khu phố bừng sáng trong muôn ánh đèn lồng, hai bên bờ sông Thu Bồn rợp ánh sáng lung linh, tạo nên không gian bình yên, thơ mộng.

Không chỉ là một điểm đến, Hội An còn là một trải nghiệm – nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, nơi mỗi bước chân đều lưu giữ những ký ức đẹp đẽ. Với du khách quốc tế cũng như giới trẻ Việt Nam, Hội An không chỉ là nơi check-in, mà còn là hành trình khám phá văn hóa, lịch sử và nghệ thuật sống độc đáo ngàn năm.

Tác giả: Minh Khang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn