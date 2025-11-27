Số người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư Tai Po, Hong Kong tăng lên 55

Theo giới chức địa phương, 51 nạn nhân đã tử vong ngay tại hiện trường, trong khi 4 người khác không qua khỏi sau khi được đưa tới bệnh viện.

Số người mất tích hiện chưa được cập nhật. Trước đó, các quan chức cho biết vẫn còn 279 người mất tích sau thảm kịch. Lực lượng cứu hộ cùng người dân đang chạy đua thời gian để tìm kiếm và hỗ trợ người bị nạn.

Trưởng Đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu cho biết toàn bộ các khu nhà ở đang trong quá trình cải tạo lớn trên địa bàn thành phố sẽ được đưa vào diện kiểm tra sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa qua.

Trong thông báo đăng trên Facebook ngày 27/11, ông Lý Gia Siêu nhấn mạnh: “Chính phủ đã ngay lập tức triển khai việc kiểm tra tất cả các khu nhà ở đang trải qua sửa chữa lớn trên toàn Hong Kong, nhằm rà soát độ an toàn của giàn giáo và vật liệu xây dựng".

Hiện chưa rõ tổng số công trình thuộc diện kiểm tra. Tuy vậy, với quy mô 7,5 triệu dân và mật độ nhà cao tầng thuộc hàng cao nhất thế giới, số lượng những khu nhà như vậy được cho là không hề nhỏ.

Vào chiều 26/11, một đám cháy dữ dội bùng phát tại khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po. Ngọn lửa được cho là xuất phát từ hệ thống giàn giáo tre bao bọc bên ngoài cụm gồm 8 tòa nhà cao 31 tầng, nơi có gần 2.000 căn hộ với khoảng 4.000 cư dân sinh sống. Đám cháy lan nhanh chỉ trong vài phút và nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu nhà.

Giới chức địa phương đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt giữ 3 nhân viên thuộc công ty xây dựng chung cư, với cáo buộc “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Thảm họa này đồng thời dấy lên những nghi vấn về tiêu chuẩn an toàn trong xây dựng, việc sử dụng giàn giáo tre và vật liệu kém chất lượng, cùng sự giám sát lỏng lẻo trong các dự án cải tạo chung cư.

