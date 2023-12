Cảnh sát giao thông Nghệ An kịp thời ngăn chặn cháu bé bị lôi kéo xuất cảnh trái phép

Ngày 4/12, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh này đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn một cháu bé bị lôi kéo sang Campuchia.

Theo đó, khoảng 16h ngày 3/12, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu nhận được tin báo của người dân, cháu Phạm Trung Hải (sinh năm 2010), trú tại Xuân Đài, Trường Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng bị đối tượng trên mạng xã hội rủ rê, lôi kéo đi làm ăn xa để bán sang Campuchia, hiện cháu đã lên xe khách đi hướng vào Nam…

Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu, tỉnh Nghệ An bàn giao cháu Hải cho gia đình



Sau khi nhận được tin báo, tổ công tác số 5 của Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu đã dừng, kiểm tra xe ô tô khách mang BKS 50F-039.67, qua kiểm tra, phát hiện cháu Hải đang nằm trên xe.

Tổ công tác đã nhanh chóng xác minh, xác định cháu Hải bị đối tượng trên mạng xã hội lừa lên xe khách một mình để đi làm ăn xa như tin báo, tổ công tác đã báo lãnh đạo liên hệ gia đình cháu Hải.

Đến 21h cùng ngày, tổ công tác số 5 của Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu đã bàn giao cháu Hải cho gia đình.

Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh phải quan tâm, để ý đến con em mình nhiều hơn, tránh tình trạng để các cháu bị kẻ xấu lôi kéo vào những việc làm phi pháp, xuất cảnh trái phép sang nước ngoài, làm ảnh hưởng đến tinh thần, thể chất của các cháu.

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: Báo Công Thương