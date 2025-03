Cảnh kinh hoàng không tưởng tại sân bay quốc tế sau trận động đất chưa từng có ở Myanmar

Một trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã xảy ra ở miền trung Myanmar vào chiều thứ Sáu (28/3).

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra cách thị trấn Sagaing, Myanmar 16 km (10 dặm) về phía tây bắc vào khoảng 12:50 trưa giờ địa phương.

Theo USGS, khoảng 12 phút sau trận động đất đầu tiên, khu vực này lại xảy ra một trận dư chấn mạnh thứ hai có cường độ 6,4 độ Richter.

Trận động đất đã ảnh hưởng tới nhiều khu vực lân cận khác như Bangladesh, Ấn Độ, Lào, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.

Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng đổ nát kinh hoàng tại sân bay quốc tế Mandalay, Myanmar. Sân bay này cách trung tâm thành phố Mandalay khoảng 35 km. Mọi người hoảng loạn bỏ chạy khi những mảnh gạch vữa rơi xuống khắp nơi.

Cảnh hoang tàn tại sân bay Mandalay

Bên cạnh đó, một video cũng cho thấy cảnh người dân hoảng loạn ở sân bay Mandalay. Mọi người ngồi xuống và cúi đầu khi những rung lắc mạnh xảy ra.

Hai người dân ở Yangon nói với CNN rằng họ đã chứng kiến ​​trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra ở Myanmar và vẫn còn kinh hãi.

“Những người bên cạnh tôi đều sợ đến chết, tôi cũng vậy”, Wang, người đang ở tầng 20 của một tòa nhà khi trận động đất xảy ra. "Trận động đất có cảm giác rất mạnh và kéo dài rất lâu”.

Anh đang làm việc trên máy tính khi cơn rung chuyển bắt đầu, lúc đầu cảm thấy chóng mặt trước khi nhận ra đó là một trận động đất.

“Rất nhiều người trong chúng tôi đều kinh hãi vì trận động đất!”, Wang nói.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn