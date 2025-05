Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhắm vào phụ huynh học sinh lớp 12

Theo thông tin từ nhà trường, một số phụ huynh nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn từ người lạ, tự xưng là nhân viên nhà trường, thông báo rằng thông tin đăng ký dự thi của học sinh chưa chính xác và yêu cầu phụ huynh cập nhật thông tin để bổ sung hồ sơ, thủ tục gấp trong ngày. Sau đó, người này yêu cầu phụ huynh liên hệ với một số điện thoại do đối tượng này cung cấp, giới thiệu liên hệ của Công an phường để hỗ trợ phụ huynh điều chỉnh, cập nhật.

Thông báo khẩn của Trường THPT Hiệp Bình gửi tới phụ huynh học sinh lớp 12.

Cũng theo lãnh đạo nhà trường, có một số phụ huynh đã đến trực tiếp Công an phường để làm việc, nhưng cũng có phụ huynh vì quá lo lắng cho con, nên đã làm theo yêu cầu của đối tượng mạo danh, gọi vào số điện thoại được cung cấp. Ngay sau khi gọi vào số điện thoại này thì có một đối tượng khác, tự xưng là Công an phường và hướng dẫn phụ huynh cài đặt căn cước công dân mức độ 2 cho con bằng cách cập nhật vào đường link lạ do đối tượng này cung cấp.

Khi phụ huynh truy cập vào đường link và thực hiện các thao tác như quét khuôn mặt, số tiền trong tài khoản ngân hàng của họ bị chiếm đoạt. Có phụ huynh trong trường đã bị kẻ xấu chiếm đoạt 10 triệu đồng, nên ngoài việc thông báo cho nhà trường thì phụ huynh đó cũng đã trình báo sự việc tới cơ quan Công an.

Cô Võ Thị Bình Minh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Bình cho biết, điều đáng lo ngại là các đối tượng lừa đảo nắm rõ thông tin cá nhân của học sinh như tên, lớp, trường, khiến phụ huynh dễ tin tưởng. Nhà trường khẳng định mọi thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được thông báo trực tiếp tại trường và thông qua giáo viên chủ nhiệm.

Phụ huynh được khuyến cáo không cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện bất kỳ yêu cầu nào từ người lạ qua điện thoại hoặc đường link không rõ nguồn gốc. Trường hợp nghi ngờ lừa đảo, phụ huynh nên liên hệ ngay với nhà trường hoặc cơ quan Công an để được hỗ trợ kịp thời.

Đây không phải là lần đầu tiên các đối tượng lừa đảo nhắm vào phụ huynh học sinh. Trước đó, tại nhiều địa phương như Hà Nội, Long An, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận các vụ việc tương tự, với thủ đoạn mạo danh giáo viên hoặc nhân viên y tế gọi điện thông báo học sinh bị tai nạn, yêu cầu chuyển tiền gấp để chiếm đoạt tài sản.

Bộ GGD&ĐT đã có văn bản cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo này và yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho phụ huynh và học sinh. Phụ huynh cần thận trọng, xác minh thông tin qua các kênh chính thức và không thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào khi chưa rõ nguồn gốc yêu cầu.

Tác giả: Nguyễn Cảnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân