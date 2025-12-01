Nam siêu mẫu dân tộc Mường "đổi đời" thành ông chủ homestay, “tổng tài” vạn người mê tự tay đứng bếp, bưng bê phục vụ khách

Trên màn ảnh nhỏ, nhân vật Viễn trong “Cách em 1 milimet” đang là một trong những “tổng tài” được khán giả giờ vàng nhắc tên nhiều nhất, vừa cá tính, vừa hài hước, đối đáp không kiêng nể bất kỳ ai. Đằng sau hình tượng tổng tài bảnh bao ấy là Hà Việt Dũng – nam siêu mẫu, diễn viên người Mường, ở tuổi U40 đã tự gây dựng cho mình một khu homestay, khu du lịch sinh thái giữa núi rừng Tây Bắc.

"Tổng tài" Viễn trong phim Cách em 1 milimet

Trái với vẻ lạnh lùng trên phim, ngoài đời anh là người đàn ông nói cười rôm rả, sẵn sàng khoác tạp dề vào bếp, bưng bê phục vụ khách, rồi tối về quay clip vui để bán đặc sản quê nhà. Hành trình từ chàng trai miền núi rời quê kiếm sống, thành gương mặt quen thuộc trên sóng VTV và ông chủ cơ sở du lịch là câu chuyện nhiều nỗ lực, không phải cú “đổi đời” trong một đêm.​

Chàng trai Mường vượt khó

Hà Việt Dũng sinh năm 1987, là người dân tộc Mường, lớn lên trong gia đình đông con ở vùng quê nghèo miền núi phía Bắc. Ngay từ nhỏ, anh đã quen với cảnh theo bố mẹ làm đủ việc, từ phụ việc nặng đến những công việc thời vụ để đỡ đần kinh tế gia đình.​

Có giai đoạn, để lo cái Tết tươm tất, mẹ anh phải chạy vạy từng khoản nhỏ, còn anh đi làm thuê, làm mướn để có tiền mua sách vở. Học xong phổ thông, thay vì tiếp tục con đường đại học như nhiều bạn bè, anh quyết định đi làm, sau đó nhập ngũ, rồi mới tính chuyện rời quê tìm hướng đi mới cho cuộc đời.​

Hà Việt Dũng và cha mẹ

Khi vào Nam lập nghiệp, công việc đầu tiên anh chọn là phục vụ nhà hàng tiệc cưới với tiêu chí đơn giản: có chỗ ăn ở ổn định, tiết kiệm tối đa chi phí. Những ngày đầu, chàng trai miền núi phải làm quen với nhịp sống thành phố, ca làm kéo dài, đứng suốt buổi, nhưng đổi lại là môi trường giúp anh mở rộng các mối quan hệ.​

Nhờ chiều cao nổi trội, vóc dáng săn chắc, anh được người quen giới thiệu theo học lớp người mẫu, rồi bắt đầu có show diễn. Năm 2011, Hà Việt Dũng giành giải Đồng tại một cuộc thi siêu mẫu, mở ra cánh cửa bước vào làng thời trang chuyên nghiệp. Từ sàn diễn, anh dần lọt vào “mắt xanh” các đạo diễn, được mời thử vai và bén duyên với phim truyền hình, phim điện ảnh.​

“Tổng tài không ai chê” trên sóng giờ vàng

Nhắc đến Hà Việt Dũng, khán giả yêu phim Việt “giờ vàng” dễ dàng kể tên loạt vai diễn của anh trong những bộ phim hình sự, chính luận: từ người chiến sĩ căng mình giữa trận tuyến đến những nhân vật gai góc, nhiều mâu thuẫn nội tâm. Các phim như “Bão ngầm”, “Anh có phải đàn ông không”, “Hành trình công lý”, “Độc đạo”, “Cuộc chiến không giới tuyến”… đã khắc họa anh như gương mặt quen thuộc của dòng phim căng thẳng, ít màu mè.​

Vai Viễn trong “Cách em 1 milimet” lại là một màu sắc hoàn toàn khác: một “tổng tài độc thân kim cương” vừa có ngoại hình đàn ông chững chạc, vừa nói năng nhanh nhẹn, đôi khi “mỏ hỗn” nhưng không gây phản cảm. Nhân vật này tạo làn gió mới cho hình ảnh của anh trên truyền hình, khiến nhiều khán giả bất ngờ khi người thường gắn với vai nghiêm túc nay lại gây cười rất duyên, được khen “vào vai tổng tài không kém gì dàn trai Hàn, trai Trung”.​

Chính anh cũng thừa nhận đây là lần đầu thật sự được “lên đời tổng tài” trên phim, và phản hồi tích cực từ người xem giúp anh thêm động lực khám phá những kiểu vai mới, bớt đóng khung trong hình tượng lạnh lùng, nặng tâm lý.​

“Tổng tài” vẫn đứng bếp, bưng bê, quay clip

Nếu trên phim, tổng tài bước ra từ những chiếc xe sang, làm việc trong toà nhà kính, thì ngoài đời, “tổng tài” Hà Việt Dũng lại gắn với nếp nhà sàn, ruộng nương, đồi núi. Sau nhiều năm làm nghề, anh cùng vợ quyết định đầu tư vào lĩnh vực du lịch, tận dụng mảnh đất gia đình ở vùng Tây Bắc để xây dựng homestay, khu nghỉ dưỡng nhỏ hướng đến trải nghiệm bản địa.​

Khu homestay mang phong cách mộc mạc, giữ lại kiến trúc miền núi, kết hợp các tiện nghi cơ bản để khách vừa thoải mái, vừa cảm nhận được không khí bản làng. Ngoài dịch vụ lưu trú, gia đình anh còn phục vụ ăn uống với những món đặc sản vùng cao, tạo thành tổ hợp nhỏ: chỗ ở – ẩm thực – trải nghiệm cảnh quan.​

Hà Việt Dũng thường xuyên đóng các clip tiểu phẩm quảng bá hình ảnh quê hương - Bản Lác

Trên các nền tảng mạng xã hội, Hà Việt Dũng liên tục chia sẻ video về cuộc sống ở quê, cảnh núi rừng, bữa cơm nhà, cảnh anh đứng bếp, bày đồ ăn, vừa để quảng bá homestay, vừa giới thiệu ẩm thực địa phương. Anh còn bán sản phẩm đặc sản như ruốc cá, thịt trâu, thịt bò khô… thông qua TikTok, Facebook, giúp tạo thêm nguồn thu và mang sản vật vùng cao đến với nhiều khách hàng hơn.​

Nhiều người nhìn hình ảnh nam diễn viên thành công trên truyền hình, sở hữu khu nghỉ dưỡng, lầm tưởng anh có cuộc sống lúc nào cũng chỉ đạo, quản lý từ xa. Nhưng trong các cuộc chia sẻ, anh nói khá rõ: khi nhà có khách, anh có thể tự tay đứng bếp, bưng bê, dọn dẹp, không nề hà bất cứ việc gì.​

Không chỉ vậy, phần lớn nội dung trên mạng xã hội đều do anh tự nghĩ ý tưởng, tự quay, nhiều hôm chỉ cần nhờ người thân cầm máy vài phút là có video mới. Những clip “MC đám cưới”, “nói chuyện với gà, ngan, vịt” gây cười lại xuất phát từ chính tính cách tếu táo, hồn nhiên và vốn văn nghệ dân gian anh được thừa hưởng từ gia đình.​

Dù vậy, anh luôn nhấn mạnh ranh giới của mình: làm nội dung để vui, để quảng bá quê hương và sản phẩm, nhưng tránh thái quá, phản cảm. Với anh, sự chân phương, gần gũi và giữ được hình ảnh tử tế quan trọng hơn việc chạy theo lượt xem bằng mọi giá.​

Tổ ấm với vợ hậu phương, quan niệm “giàu có” rất khác

Phía sau người đàn ông miệt mài kiếm sống, là người vợ lui về chăm con, lo toan công việc kinh doanh để anh yên tâm bám nghề diễn. Anh dành rất nhiều lời trân trọng cho vợ: thấu đáo, thẳng thắn, quyết đoán, là người anh luôn tham khảo mỗi khi có quyết định quan trọng.​

Vợ chồng đôi khi vẫn có tranh luận, giận hờn, nhưng theo anh, nguyên tắc là không để mọi chuyện leo thang, tuyệt đối không dùng lời lẽ nặng nề hay vượt quá giới hạn tôn trọng. Sự tin tưởng, thẳng thắn giúp vợ anh không phải ghen tuông với những vai diễn hay lịch trình đi phim liên tục.​

Ở nhà, nam diễn viên tự nhận là “người đàn ông của gia đình”: tắm cho con, chơi với con, cho con ăn, dạy con học khi vợ bận. Anh cho rằng đã làm bố thì tự khắc thấy trách nhiệm lớn hơn, phải cố gắng mỗi ngày để đem lại cho con môi trường sống tốt nhất.​

Gia đình hạnh phúc của Hà Việt Dũng

Khi được hỏi có thể gọi là “đại gia” chưa, Hà Việt Dũng chỉ cười, nói mình không dám nhận danh xưng đó, vì tài sản lớn nhất hiện tại là việc bố mẹ yên lòng, vợ con khỏe mạnh và công việc kinh doanh, nghệ thuật đủ ổn định. Với anh, một chàng trai Mường ngày nào đi làm thuê, nay có thể nuôi được gia đình, quay về xây dựng quê hương, vừa làm nghệ thuật, vừa làm du lịch, như vậy đã là một hành trình “đổi đời” đáng giá.

