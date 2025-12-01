Xuất hiện vết nứt dài gần nơi từng xảy ra việc giun trồi lên mặt đất ở Quảng Trị

Chiều nay (4/12), người dân ở xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị phát hiện trên Quốc lộ 1A đoạn qua khu vực Đèo Ngang nối tỉnh Quảng Trị và tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện vết nứt kéo dài hàng chục mét và hiện rõ trên mặt đường. Một số vị trí nứt rộng 3cm có thể lọt ngón tay. Tình trạng này dẫn đến nguy cơ sạt lở hoặc rơi vỡ mặt đường rất đáng lo ngại, đặc biệt đối với các phương tiện lưu thông phía dưới khu vực chân dốc.

Vết nứt dài trên Quốc lộ 1A qua đèo Ngang, gần xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị

Hiện nay, đơn vị quản lý trên tuyến đã nắm được thông tin, lực lượng kỹ thuật đang kiểm tra để có thông tin cụ thể hơn về sự việc, báo cáo cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá mức độ nguy hiểm. Hiện tại, lưu lượng phương tiện qua tuyến đường không nhiều do người dân lựa chọn đi đường hầm.

Vết nứt rộng 3cm trên Quốc lộ 1A qua đèo Ngang

Trước đó, tại khu vực dưới chân Đèo Ngang ở thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch xuất hiện xác giun đất nằm chết la liệt trên các lối đi bê tông, sân vườn của người dân và kéo dài ra đến tận mép Quốc lộ 1A.

Hiện tượng này xảy ra nhiều ngày, giun đất trồi lên khỏi mặt đất, đến lúc gặp trời nắng thì chết hết. Đây là hiện tượng chưa từng xảy ra tại thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV