Xe cứu thương tông đuôi xe khách trên cao tốc, bệnh nhân không qua khỏi

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 4/12, trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn km196 qua xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cũ).

Vào thời điểm này, xe cứu thương chở một bệnh nhân nguy kịch từ tỉnh Đắk Lắk (địa bàn Phú Yên cũ) vào TP.HCM. Khi đến vị trí trên thì tông vào đuôi xe khách chạy cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo rạng sáng 4/12. Ảnh: B.H

Sau va chạm, một xe cứu thương khác đang lưu thông trên cao tốc đã hỗ trợ tiếp tục đưa bệnh nhân vào TP.HCM để cứu chữa. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, bệnh nhân không qua khỏi. Gia đình đã đưa thi thể về quê để lo hậu sự.

Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời, phân luồng từ xa và tạm đóng đoạn cao tốc để xử lý hiện trường.

