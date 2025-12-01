Hồ Văn Cường nhận tiền mặt cả trăm triệu đồng trên sân khấu

Mới đây, ca sĩ Hồ Văn Cường đã có buổi diễn tại một chương trình ca nhạc mang tên Tình cha.

Hồ Văn Cường nhận tiền mặt từ các khán giả gửi tới

Điều khiến Hồ Văn Cường bất ngờ là rất nhiều khán giả tới tham dự chương trình đã tặng thẳng tiền mặt cho anh ngay, gửi luôn tiền cho ban tổ chức. Và ban ban tổ chức cũng lên hẳn sân khấu để đưa tiền cho Hồ Văn Cường, công khai rõ ràng tên của từng khán giả và từng khoản tiền.

Đa số người gửi tiền ủng hộ Hồ Văn Cương là các nữ khán giả lớn tuổi. Trong đó, có cả những khán giả ở Mỹ, Úc, Canada gửi tiền về. Số tiền dao động 100 tới 200 đô, 1 triệu tới 20 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền Hồ Văn Cường nhận được từ các khán lên tới cả trăm triệu đồng.

Bên dưới khán đài, mọi người liên tục hò reo, hô tên Hồ Văn Cường, cho thấy nam ca sĩ rất được lòng khán giả, đặc biệt là đối tượng khán giả lớn tuổi.

Sau sự ra đi đột ngột của mẹ nuôi Phi Nhung, cuộc sống của Hồ Văn Cường đã bước sang một trang mới, đầy rẫy thử thách nhưng cũng ngập tràn yêu thương và sự ủng hộ.

Ban đầu, nam ca sĩ trẻ phải đối mặt với nhiều ồn ào và biến cố nhưng anh đã chọn cách rời khỏi công ty quản lý cũ để hoạt động độc lập. Quyết định này đánh dấu sự trưởng thành và tự chủ của giọng ca sinh năm 2003.

May mắn thay, Hồ Văn Cường đã nhận được sự đỡ đầu và hỗ trợ tận tâm từ danh ca Ngọc Sơn cùng doanh nhân bầu Thụy.

Dưới sự dẫn dắt của "anh Ba" Ngọc Sơn, Cường không chỉ trau dồi thêm về giọng hát, phong cách trình diễn mà còn cải thiện đáng kể khả năng giao tiếp và sự tự tin trên sân khấu, không còn nhút nhát như trước.

Giờ đây, Hồ Văn Cường duy trì lịch trình chạy show đều đặn khắp các tỉnh thành, đặc biệt là tại các phòng trà và đêm nhạc thân mật.

Tần suất đi diễn của anh tuy có cân nhắc để ưu tiên việc học đại học chuyên ngành Marketing, nhưng vẫn đủ để anh trở thành trụ cột kinh tế vững chắc cho cha mẹ.

Sự nghiệp của Hồ Văn Cường ngày càng khởi sắc với việc ra mắt MV riêng đầu tiên sau khi hoạt động độc lập, khẳng định vị trí trong dòng nhạc trữ tình quê hương.

Anh nhận được tình cảm nồng nhiệt đặc biệt từ một bộ phận khán giả trung thành, những người luôn theo sát và ủng hộ anh trong mọi đêm diễn.

Sự ủng hộ vật chất và tinh thần này không chỉ là động lực lớn mà còn là minh chứng cho tình yêu thương vô điều kiện mà công chúng dành cho giọng ca mộc mạc này.

Ở tuổi 22, Hồ Văn Cường đã có những thay đổi tích cực về ngoại hình, phong cách, trở nên chững chạc và tự tin hơn, nhưng vẫn giữ được sự lễ phép, chân thành.

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt