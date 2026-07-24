“Bắt bài” những sai lầm đắt giá trong thiết kế nhà phố 2026

Trong bối cảnh diện tích đất ngày càng hạn chế, nhà phố tiếp tục trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, không ít chủ nhà sẵn sàng đầu tư hàng tỷ đồng cho công trình nhưng lại mắc những sai lầm trong thiết kế khiến ngôi nhà nhanh chóng trở nên bất tiện, bí bách và tốn kém chi phí sửa chữa.

Sang năm 2026, xu hướng xây nhà không chỉ hướng đến vẻ đẹp hiện đại mà còn đề cao công năng, sự bền vững và khả năng thích nghi với nhu cầu sống lâu dài.

Ảnh minh họa/ Nguồn: Shs

Thiết kế theo xu hướng nhưng quên nhu cầu thực tế của gia đình

Một trong những sai lầm phổ biến nhất khi xây dựng nhà phố là chạy theo những mẫu thiết kế đang thịnh hành mà bỏ qua thói quen sinh hoạt của chính gia đình mình. Nhiều người bị thu hút bởi những căn nhà có mặt tiền sang trọng, nhiều chi tiết trang trí hoặc phong cách kiến trúc nổi bật trên mạng xã hội nhưng khi đưa vào thực tế lại không phù hợp với diện tích đất, khí hậu và nhu cầu sử dụng.

Một căn nhà đẹp không chỉ nằm ở hình thức bên ngoài mà còn phải đáp ứng được cách các thành viên sử dụng từng không gian. Gia đình có trẻ nhỏ cần khu vực vui chơi an toàn, người lớn tuổi cần lối đi thuận tiện, còn những gia đình làm việc tại nhà cần không gian riêng tư để tập trung.

Việc bố trí quá nhiều phòng chức năng nhưng ít sử dụng hoặc thiết kế theo sở thích nhất thời có thể khiến ngôi nhà nhanh chóng trở nên lãng phí diện tích. Các chuyên gia kiến trúc cho rằng trước khi đặt bút thiết kế, gia chủ cần xác định rõ nhu cầu hiện tại và khả năng thay đổi trong tương lai để tránh phải cải tạo tốn kém.

Nhà phố thiếu ánh sáng và thông gió tự nhiên dễ trở thành “chiếc hộp kín”

Do đặc điểm thường nằm san sát giữa các công trình khác, nhà phố rất dễ gặp tình trạng thiếu sáng và bí khí. Đây cũng là lỗi thiết kế khiến nhiều gia đình cảm thấy ngột ngạt dù căn nhà được xây dựng mới hoàn toàn.

Một số gia chủ vì muốn tận dụng tối đa diện tích xây dựng đã bỏ qua khoảng thông tầng, giếng trời hoặc các giải pháp lấy sáng tự nhiên. Hệ quả là ban ngày vẫn phải bật đèn, không khí trong nhà kém lưu thông, độ ẩm tăng cao và cảm giác sinh hoạt không thoải mái.

Trong thiết kế nhà phố năm 2026, yếu tố xanh và gần gũi thiên nhiên ngày càng được chú trọng. Những khoảng mở hợp lý như giếng trời, sân trong nhỏ, ban công xanh hoặc cửa sổ đón gió không chỉ giúp giảm cảm giác bí bách mà còn góp phần tiết kiệm năng lượng khi giảm nhu cầu sử dụng điều hòa, ánh sáng nhân tạo.

Đầu tư quá nhiều cho mặt tiền nhưng bỏ quên không gian bên trong

Mặt tiền là bộ mặt của ngôi nhà, nhưng đây không nên là nơi chiếm quá nhiều ngân sách trong khi các khu vực sinh hoạt bên trong lại bị cắt giảm. Đây là sai lầm khá nhiều gia đình mắc phải khi muốn sở hữu một căn nhà nổi bật giữa khu phố.

Ảnh minh họa/Nguồn: Happynest

Một thiết kế mặt tiền cầu kỳ với nhiều vật liệu đắt tiền có thể tạo ấn tượng ban đầu, nhưng nếu phòng khách chật, bếp thiếu tiện nghi, phòng ngủ thiếu ánh sáng thì trải nghiệm sống sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Xu hướng thiết kế hiện nay đang chuyển dịch sang sự cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng. Một ngôi nhà có thể không quá phô trương bên ngoài nhưng sở hữu không gian bên trong khoa học, tiện nghi và phù hợp với thói quen sinh hoạt sẽ mang lại giá trị sử dụng lâu dài hơn.

Bố trí công năng thiếu tính toán khiến nhà đẹp nhưng khó ở

Không ít trường hợp chủ nhà chỉ quan tâm đến số lượng phòng mà quên mất sự liên kết giữa các khu vực. Một căn nhà phố nhiều tầng nếu bố trí cầu thang không hợp lý, nhà vệ sinh ở vị trí bất tiện hoặc khoảng cách giữa phòng ngủ và khu sinh hoạt chung quá xa sẽ gây nhiều bất tiện trong quá trình sử dụng.

Đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, việc di chuyển giữa các tầng cần được tính toán kỹ lưỡng. Những thiết kế hiện đại ngày nay không chỉ chú trọng vẻ đẹp mà còn quan tâm đến sự an toàn, thuận tiện và khả năng sử dụng trong nhiều giai đoạn của cuộc sống.

Gia chủ nên ưu tiên những không gian có tính linh hoạt, có thể thay đổi công năng khi gia đình có thêm thành viên hoặc khi nhu cầu sinh hoạt thay đổi.

Tiết kiệm chi phí sai cách có thể khiến ngôi nhà nhanh xuống cấp

Khi xây nhà, nhiều người có tâm lý cắt giảm chi phí bằng cách lựa chọn vật liệu rẻ nhất hoặc bỏ qua những hạng mục kỹ thuật quan trọng. Tuy nhiên, đây có thể là quyết định khiến gia chủ phải trả giá nhiều hơn trong tương lai.

Những yếu tố như chống thấm, hệ thống điện nước, cách nhiệt mái nhà hay chất lượng cửa thường không dễ nhìn thấy ngay sau khi hoàn thiện nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền của công trình.

Một căn nhà phố tại Việt Nam phải đối mặt với nhiều điều kiện thời tiết khắc nghiệt như nắng nóng, mưa lớn và độ ẩm cao. Vì vậy, đầu tư đúng vào phần kết cấu, vật liệu bền vững và giải pháp tiết kiệm năng lượng sẽ giúp giảm đáng kể chi phí bảo trì về sau.

Thiếu tính toán cho tương lai là sai lầm khiến nhiều gia đình phải sửa nhà sớm

Nhà phố thường được xây dựng với mục tiêu sử dụng trong nhiều năm, thậm chí là nơi gắn bó qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, nhiều thiết kế chỉ phù hợp với thời điểm hiện tại mà không tính đến những thay đổi sau này.

Một gia đình trẻ có thể cần phòng làm việc hôm nay nhưng vài năm sau có thể cần thêm phòng cho con cái. Người cao tuổi trong gia đình cũng có thể cần không gian sinh hoạt thuận tiện hơn khi sức khỏe thay đổi.

Vì vậy, thiết kế nhà phố 2026 không chỉ là câu chuyện về kiến trúc đẹp mà còn là bài toán về sự thích nghi. Những căn nhà thông minh, linh hoạt và có khả năng thay đổi theo nhu cầu sử dụng sẽ trở thành xu hướng được nhiều gia đình lựa chọn.

Một ngôi nhà đáng giá không nằm ở việc sở hữu thiết kế cầu kỳ hay nội thất đắt tiền, mà nằm ở khả năng mang lại cảm giác thoải mái cho người sống bên trong. Những sai lầm trong thiết kế dù nhỏ cũng có thể tạo ra chi phí lớn nếu không được tính toán từ đầu.

Bước sang năm 2026, xu hướng xây nhà phố sẽ tập trung nhiều hơn vào sự cân bằng giữa thẩm mỹ, công năng, yếu tố xanh và khả năng tiết kiệm năng lượng. Khi hiểu rõ nhu cầu của gia đình và tránh những lỗi thiết kế phổ biến, gia chủ có thể tạo nên một không gian sống vừa đẹp mắt, vừa bền vững theo thời gian.

Tác giả: Hoàng Ly

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn