Cận cảnh xe thiết giáp chuẩn bị cứu hộ trong bão Trami ở Đà Nẵng

Cận cảnh xe thiết giáp của Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 699 (thuộc Phòng Tham mưu BCH Quân sự TP Đà Nẵng) sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn bão Trami

3 xe thiết giáp được điều động đến Ban Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng trong sáng 27-10

Theo đó, BCH Quân sự TP Đà Nẵng đã điều 4 xe thiết giáp của Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 699 để chuẩn bị làm nhiệm vụ.

Trong đó, 3 xe cơ động đến trụ sở BCH Quân sự thành phố, 1 xe cơ động đến UBND quận Liên Chiểu.

Xe thiết giáp BTR -152

Có thể đi được trong gió 120km/ giờ

Trong năm 2022, xe thiết giáp từng được điều động cứu hộ người dân

Thiếu tá Hợi cho hay xe thiết giáp trên hoạt động được trong mưa bão với sức gió 120 km/ giờ, lội nước với chiều sâu 0,8 m. Mỗi xe có thể chở được từ 15 người trở xuống.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng đã phát bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lỡ đất vào 7 giờ 30 ngày 27-10.

Theo đó, trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 26-10 đến 7 giờ ngày 27-10), trên khu vực Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa một số nơi như sau: Trung tâm GD-DN 05-06 190 mm, Hòa Bắc 163.6 mm, Trạm kiểm lâm Sông Bắc 145.4 mm, Chùa Linh Ứng 136.4 mm, Suối Lương 114.4 mm, Suối Đá 114 mm, Hồ Hòa Trung 103.2 mm, Chi cục Thủy lợi 102.6 mm…

Mô hình độ ẩm đất cho thấy trên địa bàn Đà Nẵng đã đạt trạng thái bão hòa và gần bão hòa, trên 90%.

Dự báo, trong 6 giờ tới, trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 30-70 mm, có nơi trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở trên sườn dốc, ngập úng cục bộ tại các khu vực thấp trũng.

