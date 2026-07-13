Khảo sát vị trí xây cầu Bến Thủy 3 hơn 2.500 tỷ đồng kết nối Hà Tĩnh - Nghệ An

Theo ghi nhận của VietnamFinance, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, tại khu vực dự kiến xây dựng tuyền đường kết nối cầu Bến Thủy 3 hiện chủ yếu là ao hồ nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp và các tuyến đường nội đồng. Bao quanh khu vực là các cụm dân cư hiện hữu.