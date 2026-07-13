Khảo sát vị trí xây cầu Bến Thủy 3 hơn 2.500 tỷ đồng kết nối Hà Tĩnh - Nghệ An

Dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3 đã được HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua chủ trương giao UBND tỉnh Hà Tĩnh làm cơ quan chủ quản thực hiện.
Điểm đầu của dự án kết nối với đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.
Điểm cuối của dự án giao với đường ven biển, thuộc xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh.
Dự án có tổng chiều dài khoảng 3,5km. Trong đó, phần cầu Bến Thuỷ 3 dài khoảng 1,3km, bề rộng 23,5m, được thiết kế bằng bê tông cốt thép dự ứng lực; nhịp chính đề xuất đầu tư cầu vòm thép. Đường đầu cầu phía Nghệ An dài khoảng 0,6km.
Đường đầu cầu phía Hà Tĩnh dài khoảng 1,6km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, bề rộng nền 22,5m.
Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 2.510 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí cho các dự án trọng điểm, liên vùng và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026 - 2030.
Theo ghi nhận của VietnamFinance, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, tại khu vực dự kiến xây dựng tuyền đường kết nối cầu Bến Thủy 3 hiện chủ yếu là ao hồ nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp và các tuyến đường nội đồng. Bao quanh khu vực là các cụm dân cư hiện hữu.
UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, dự án cầu Bến Thủy 3 là công trình hạ tầng giao thông có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Bắc Trung Bộ nói chung và hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh nói riêng.
Trước đó, Hà Tĩnh đã tổng hợp dự án vào danh mục các dự án trọng điểm liên vùng khởi công mới, đồng thời đề xuất nhu cầu hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.
Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, việc giao Hà Tĩnh làm cơ quan chủ quản sẽ giúp bảo đảm tính thống nhất trong quản lý, điều hành, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, chủ động triển khai các hồ sơ, thủ tục tiếp theo của dự án.
Khi hoàn thành, cầu Bến Thủy 3 được kỳ vọng sẽ tăng thêm năng lực kết nối giữa TP. Vinh cũ và khu vực phía Bắc Hà Tĩnh, giảm tải cho các cầu hiện hữu, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị, dịch vụ và giao thương hai bên sông Lam.
Tác giả: Hoàng Hùng
Nguồn tin: vietnamfinance.vn