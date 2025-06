Cận cảnh những con phố có mức giá đất đắt nhất ở Nghệ An

Tỉnh Nghệ An vừa ban hành các quyết định về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá đất tại các huyện, thị xã và Tp.Vinh. Theo bảng giá mới, giá đất tại nhiều địa phương ở Nghệ An tăng gấp 2 đến 10 lần so với bảng giá áp dụng cho giai đoạn 2020-2025.

Tuyến đường Trường Thi, phường Trường Thi, Tp.Vinh hiện tại được xem là một trong những tuyến đường đắt đỏ nhất tại Nghệ An. Tuyến đường này, tăng từ 40 triệu đồng lên tới 150 triệu đồng/m2. Theo các chuyên gia bất động sản, mặt đường Trường Thi gần như không có đất để giao dịch, mua bán bởi tuyến đường này tập trung nhiều trụ sở cơ quan Nhà nước của tỉnh, công viên, Quảng trường Hồ Chí Minh.

Tuyến đường Quang Trung, phường Quang Trung, Tp.Vinh cũng được điều chỉnh tăng từ 52 triệu đồng/m2 lên tới 150 triệu đồng/m2.

Đây là tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường Quang Trung. Khu vực có nhiều trụ sở kinh doanh, tập trung các khu chung cư cao cấp.

Theo bảng giá mới nhất của UBND tỉnh Nghệ An, trên tuyến đường Cao Thắng ở trước chợ Vinh có 3 mức giá, gồm 150, 155 và 160 triệu đồng/m2, tùy vị trí bám mặt tiền hay lô góc.

Trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Thi giá đất cũng được điều chỉnh lên 150 triệu đồng/m2. Tuyến đường này, một bên là khuôn viên trụ sở Nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An, Quảng trường Hồ Chí Minh, bên còn lại tập trung các cơ sở kinh doanh. Con đường này được quy hoạch là tuyến phố đêm của Tp.Vinh.

Tại phường Bến Thủy, bảng giá đất mới cũng ghi nhận mức tăng mạnh tại nhiều tuyến đường đã được đặt tên. Đường Lê Duẩn, đoạn từ Bạch Liêu đến ngã tư Đại học Vinh tăng từ 26,4 triệu đồng lên 75 triệu đồng/m² – gấp gần 3 lần. Đường Nguyễn Du, đoạn từ ngã tư Đại học Vinh đến HTX Trung Đô tăng từ 30 triệu lên 55 triệu đồng/m². Cũng trên đường Nguyễn Du, đoạn từ cây xăng đầu Tân Long đến Dũng Quyết tăng từ 21,6 triệu lên 38 triệu đồng/m².

Đường Dũng Quyết, từ Metro Vinh đến trạm thu phí cầu Bến Thủy, giá tăng từ 9,4 triệu đồng lên 30 triệu đồng/m² – tức hơn 3,1 lần. Đường Phong Định Cảng, đoạn từ phường Hưng Dũng đến đường Hoàng Thị Loan tăng từ 14,5 triệu lên 40 triệu đồng/m².

Tác giả: Hà Hằng - Hà Đan

Nguồn tin: nguoiduatin.vn