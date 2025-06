Công bố quyết định hợp nhất Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An

Trước đó, ngày 21/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định hợp nhất Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An thành Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An bắt đầu hoạt động từ ngày 1/7/2025.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An sau khi hợp nhất gồm Ban Biên tập và 12 phòng chuyên môn trực thuộc, giảm 4 phòng, đạt tỷ lệ gần 25%.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An giữ chức Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An

Sau khi hợp nhất, tổng số lao động của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An là 257 người (trong đó 169 viên chức, 88 lao động hợp đồng) sẽ được bố trí, sắp xếp phù hợp sau khi có quyết định hợp nhất và quy định về chức năng, nhiệm vụ.

Sáp nhập toàn bộ số lượng hợp đồng hiện có của 2 cơ quan, sau đó căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và khả năng cân đối, chi trả kinh phí để xác định số lượng lao động hợp đồng phù hợp.

Ông Trần Minh Ngọc Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An phát biểu nhận nhiệm vụ

Từ ngày 1/7, ông Trần Minh Ngọc, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An sẽ là Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Ngọc bày tỏ vinh dự, tự hào khi được giao trọng trách mới, thể hiện sự ghi nhận của lãnh đạo tỉnh đối với quá trình phấn đấu, đóng góp của cả tập thể và từng cá nhân.

Trên cương vị trọng trách là người đứng đầu, ông Trần Minh Ngọc hứa sẽ cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, phóng viên giữ vững đoàn kết, thống nhất, khơi dậy đam mê, sáng tạo của đội ngũ, tận tuỵ, trách nhiệm với công việc được giao, giữ vững những tiền đề đã có, giữ vững vị trí tốp đầu trong hệ thống cơ quan báo chí địa phương trong cả nước.

Tác giả: An Phạm (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn