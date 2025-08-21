Đốt phòng trọ người yêu cũ rồi lấy xe máy bỏ chạy

Ngày 21/8, Công an phường Thủ Đức đang phối hợp với Công an TP.HCM truy xét người đàn ông đốt phòng trọ người yêu cũ.

Trưa cùng ngày, người đàn ông đến phòng trọ của bạn gái cũ ở đường Hồ Văn Tư, phường Thủ Đức rồi bất ngờ đốt phòng trọ.

Người dân xung quanh phát hiện sự việc nhanh chóng dập lửa, đồng thời hô hoán truy đuổi thì người đàn ông này bỏ chạy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đốt phòng trọ.

Lúc đang chạy, thấy xe máy ngoài đường có sẵn chìa khoá nên người đàn ông lên xe bỏ chạy.

Nhận tin báo, Công an phường Thủ Đức cùng lực lượng chức năng đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định vụ việc không gây thương vong về người nhưng khiến 1 xe máy bị cháy.

Tác giả: Kim Sáng

Nguồn tin: congly.vn