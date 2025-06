Biển cấm tải trọng trên tuyến ĐH20 (Nghệ An) bị nhổ bỏ

"Mở đường" cho xe quá tải tung hoành?

Tình trạng xe tải trọng lớn vô tư lưu thông, đặc biệt là sự xuất hiện của những đoàn xe đầu kéo mang biển số Lào. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Tác nghiệp tại đường ĐH20 vào thời điểm cuối tháng 6/2025, nhóm phóng viên TTXVN ghi nhận thực tế có 2 vị trí trước đây từng có biển cấm tải trọng 30 tấn nay đã bị nhổ bỏ. Cụ thể, tại đầu đoạn tuyến của đường ĐH20 tiếp giáp với Cầu Yên Xuân và vị trí tại đầu cầu Châu Cường gần trạm xăng, 2 biển báo cấm xe tải trọng 30 tấn, nằm cách nhau khoảng 3 km đã "không cánh mà bay" từ nhiều ngày qua. Cùng với đó, tình trạng các xe tải trọng lớn vẫn vô tư lưu thông qua lại trên tuyến đường. Đặc biệt, những xe tải dòng "hai khúc" mang biển số Lào (mà nhóm phóng viên từng phản ánh trong loạt bài trước đó) vẫn lưu thông khá tấp nập trên tuyến đường này.

Trên suốt chiều dài đoạn đường ĐH20 nối huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) với huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) có rất nhiều vị trí kết cấu bê tông mặt đường bị nứt vỡ, đứt gãy tạo thành những ổ trâu, ổ voi nham nhở. Có những đoạn hư hỏng kéo dài cả chục mét, gần hết cả bề ngang mặt đường…

Xe đầu kéo biển kiểm soát Lào có trọng tải lớn vô tư lưu thông trên tuyến ĐH 20 sau khi biển cấm trọng tải 30 tấn bị nhổ bỏ. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Ông Nguyễn Văn Ph. ở xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn tỏ ra rất bức xúc khi chia sẻ với nhóm phóng viên: Đường bị xuống cấp nghiêm trọng do xe quá tải hoành hành, dù chính quyền địa phương đã cắm biển cấm tải trọng 30 tấn để bảo vệ tuyến đường. Tuy nhiên tình trạng xe tải hạng nặng vẫn cố tình đi qua, nhất là vào thời điểm ban đêm đã khiến tuyến đường liên tục hư hỏng. Mặt đường tồn tại nhiều hố trũng, ổ gà, ổ voi nên người dân khi tham gia giao thông rất khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Nay biển cấm tải trọng "biến mất" thì xe có tải trọng lớn lại được đà mặc nhiên tung hoành và cày nát tuyến đường.

Cùng chung bức xúc, ông Từ Đức H. ở xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn chia sẻ sau hành trình vất vả "trải nghiệm" cung đường lắm bụi mù, nhiều hố trũng, ổ gà, ổ voi giữa trời nắng nóng: "Tuyến đường ĐH20 hiện nay xuống cấp quá tồi tệ. Nếu xe tải trọng lớn cứ lưu thông qua lại thì đường còn hư hỏng nữa. Mùa nắng còn đỡ chứ vào mùa mưa thì mặt đường sẽ bị phá nát, hư hết do tình trạng xe có tải trọng lớn đi qua. Khi tuyến đường đã xuống cấp, hư hỏng nặng, việc tháo dỡ các biển cấm tải trọng 30 tấn bản thân tôi không đồng ý. Hành động này càng "tiếp tay" cho xe quá tải vô tư tung hoành, đường lại càng hỏng, mức độ nguy hiểm đối với người tham gia giao thông trên tuyến đường này càng tăng".

Phép thử cho kỷ cương quản lý

Vị trí biển cấm trọng tải 30 tấn đoạn giáp ranh với tỉnh Hà Tĩnh đã bị nhổ bỏ. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Trao đổi về hiện trạng biển cấm tải trọng trên đường ĐH20 bị nhổ bỏ, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn cho biết, năm 2024 đường ĐH20 có cắm 2 biển hạn chế tải trọng và 1 camera quan sát. Tuy nhiên các biển cấm tải trọng đã bị tháo nhổ, riêng camera thì vẫn còn. "Đây cũng không phải là lần đầu các biển cấm tải trọng bị các đối tượng lạ nhổ bỏ, tháo dỡ, trước đó, từng xuất hiện các hành vi phá hoại khác như xịt sơn đen lên biển báo, sau đó, xã mới lắp thêm camera để giám sát. Bọn tháo dỡ biển cấm tải trọng rất lắm chiêu trò, dù có lắp camera an ninh theo dõi nhưng cũng không phát hiện được ra đối tượng thực hiện hành vi. Vì camera thường xuyên bị cắt điện, ngắt kết nối nên không có tác dụng. Chính quyền địa phương cũng không thể phân công lực lượng túc trực đêm, ngày để trong coi, canh giữ được," ông Hòa cho hay.

Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên TTXVN, đây không phải lần đầu tiên hệ thống biển cấm trên đường ĐH20 bị tháo dỡ, nhổ bỏ. Sự việc này diễn ra từ nhiều năm trước và liên tục tái diễn, trở thành điệp khúc khi số lần hệ thống biển cấm tải trọng bị nhổ bỏ lên đến lần thứ 4.

Trao đổi qua điện thoại, ông Lê Ngọc Hiền, Phó phòng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị huyện Nam Đàn cho biết: "Trước đây UBND huyện Nam Đàn đã phối hợp với UBND xã cắm các biển tải trọng này. Đồng thời, có lắp camera tại vị trí tiếp giáp địa phận tỉnh Hà Tĩnh để giám sát, theo dõi thực trạng xe quá tải lưu thông trên tuyến đường này và đã xảy ra tình trạng các biển cấm tải trọng bị đội lái xe tháo nhổ, xịt sơn đen lên nội dung biển hiệu. Về việc 2 biển cấm tải trọng được lắp đặt tại hai vị trí gần cầu cầu Yên Xuân và đầu cầu Châu Cường bị "biến mất" gần đây nhất mà chưa rõ nguyên nhân, chúng tôi sẽ kiểm tra lại và chỉ đạo lực lượng chuyên môn cắm lại biển cấm tải trọng".

Cũng theo ông Lê Ngọc Hiền, tuyến đường ĐH20 nằm trên địa bàn huyện Nam Đàn, đây là đường cấp 4; trước kia là đường thuộc dự án chống ngập lũ. Tuy là đường hai chiều nhưng không có kẻ làn phân định tim đường. Theo quy hoạch giai đoạn 2025-2030, tuyến đường này sẽ nâng cấp thành tuyến tỉnh lộ. Hiện đã có dự án nâng cấp tuyến đường với số vốn hơn 6 tỷ đồng, sau khi hoàn thành, đơn vị sẽ đề nghị bàn giao cho tỉnh quản lý.

Tuyến đường ĐH 20 đi qua xã Trung Phúc Cường xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Hành động nhổ bỏ biển cấm tải trọng trên đường ĐH20 không chỉ là hành vi phá hoại tài sản công mà còn thể hiện thái độ coi thường luật pháp, trực tiếp đe dọa đến an toàn giao thông và chất lượng hạ tầng giao thông đường bộ. Nếu không xử lý nghiêm thì những nỗ lực chấn chỉnh sẽ bị không có hiệu lực, tính tôn nghiêm của pháp luật bị ảnh hưởng, lòng tin của người dân về tính thực thi pháp luật của cơ quan chức năng, ngành quản lý bị giảm sút. Do đó, cơ quan chức năng cần sớm điều tra làm rõ danh tính đối tượng cố tình phá hoại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cần có giải pháp tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý để bảo vệ tuyến đường.

Hành vi tháo dỡ biển báo giao thông có thể bị xử phạt hành chính theo Điểm b, Khoản 2, Điều 17 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình, người nào tháo dỡ, phá hủy hoặc làm hư hại biển báo giao thông có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng, đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu. Nếu hành vi phá hoại biển báo gây hậu quả nghiêm trọng hoặc thuộc công trình giao thông quan trọng về an ninh quốc gia, người vi phạm có thể bị xử lý theo Điều 178 Bộ luật Hình sự về tội "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản", với mức phạt tù lên đến 12 năm trong trường hợp nghiêm trọng. Ngoài ra, theo Luật Giao thông đường bộ, biển báo là một phần của kết cấu hạ tầng giao thông, nên hành vi phá hoại còn bị xem là xâm phạm tài sản công và an toàn giao thông.

Tác giả: Văn Tý - Hữu Quyết - Xuân Tiến

Nguồn tin: Báo Tin Tức