Cận cảnh loạt xe VinFast VF 9 phục vụ lễ diễu binh A80

Trước đây, VinFast đã bàn giao 6 chiếc VF 9 mui trần cho Bộ Quốc phòng. Và trong dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), hãng cũng hoàn thiện thêm 4 chiếc VF 9 mui trần theo yêu cầu của Bộ Công an.