Cận cảnh loạt xe VinFast VF 9 phục vụ lễ diễu binh A80

Trước đây, VinFast đã bàn giao 6 chiếc VF 9 mui trần cho Bộ Quốc phòng. Và trong dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), hãng cũng hoàn thiện thêm 4 chiếc VF 9 mui trần theo yêu cầu của Bộ Công an.
Giống như trước, các xe này đều được cắt bỏ các phần trụ B, C, D và cắt rời phần liên kết giữa mui xe với trụ A
Ngoại thất xe được sơn mới, thiết kế lại mặt ca-lăng cùng với nội thất được bọc da mới, và hệ thống điện trên xe được xử lý lại so với tiêu chuẩn.
Tổng thời gian thực hiện 4 chiếc xe là gần 2.400 giờ làm việc.
Cùng với đó, VinFast cũng bàn giao 12 chiếc VF 9 màu trắng được thực hiện riêng theo yêu cầu của Cảnh sát giao thông
Những chiếc xe VF 9 đặc biệt này sử dụng nắp ca-pô đã được tinh chỉnh, bỏ các lỗ hút gió, thêm mặt lưới tản nhiệt dạng thanh nan
Xe cũng được bổ sung các bổ sung các trang bị theo quy chuẩn của Bộ Công an như huy hiệu, cột cờ, đèn, còi…
Các kỹ sư VinFast cần khoảng 60 đến 80 giờ để hoàn thiện các hạng mục này trên mỗi chiếc xe
Những chiếc VinFast VF 9 đặc biệt sẽ xuất hiện để phục vụ dịp lễ kỷ niệm 80 Quốc khánh.
Tác giả: CTV Hoàng Phúc
Nguồn tin: Báo VOV