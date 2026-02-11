Cận cảnh linh vật ngựa Bính Ngọ 2026 tại TP. Hồ Chí Minh

Linh vật ngựa tại đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: Quang Phương

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày qua, tại khu vực đường hoa Nguyễn Huệ trở nên rộn ràng khi linh vật ngựa khổng lồ, điểm nhấn nổi bật của đường hoa năm nay được lắp đặt. Linh vật mang tên “Nhất mã thong dong” cao gần 7m, nặng khoảng 2 tấn, được xem là linh vật lớn nhất từ trước đến nay tại đường hoa Nguyễn Huệ.

Ngoài ra, đường hoa Nguyễn Huệ còn có nhiều linh vật ngựa khác:

Linh vật ngựa tại đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: Quang Phương

Trong khi đó, tại sân 4A, Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố, người dân, du khách khá thích thú với hình ảnh linh vật ngựa "bay" ra từ đóa hoa mai vàng rực rỡ được treo trước cổng ra vào khu vực tổ chức lễ hội.

Hình ảnh linh vật ngựa ‘bay’ ra từ đóa hoa mai vàng rực rỡ. Ảnh: Quang Phương

Cũng tại sân 4A, Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố, còn 6 mô hình gắn với linh vật ngựa. Mỗi linh vật ngựa mang một thông điệp, như: mã lực khai xuân, tốc lực khai xuân, mãnh lực khai xuân, phúc lực khai xuân… Tất cả đều thể hiện cho tinh thần phi mã và mạnh mẽ vào năm mới.

Một số hình ảnh linh vật ngựa trong khuôn viên Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố. Ảnh: Quang Phương

Linh vật ngựa cũng xuất hiện nhiều tuyến đường, giao lộ, điểm vui chơi công cộng, vườn hoa, trung tâm thương mại...

Hình ảnh 2 linh vật ngựa tại Khu Du lịch văn hóa Suối Tiên. Ảnh: Quang Phương

Du khách "check in" linh vật ngựa tại khu đất làm vườn hoa ở góc đường Hai Bà Trưng - Lê Duẩn. Ảnh: Quang Phương

Linh vật ngựa trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình. Ảnh: Quang Phương

Linh vật ngựa được tạo dựng trước Nhà thiếu nhi TP. Thủ Đức (phường Thủ Đức). Ảnh: Quang Phương

Linh vật ngựa trước Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Linh Xuân. Ảnh: Quang Phương

Linh vật ngựa được tạo dựng tại giao lộ trên đường Phạm Văn Đồng - Kha Vạn Cân, phường Linh Xuân. Ảnh: Quang Phương

Linh vật ngựa được tạo nên từ những cây, hoa kiểng tại một trung tâm thương mại trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình. Ảnh: Quang Phương

Linh vật ngựa trước khách sạn Rex đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Ảnh: Quang Phương

Du khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm với linh vật ngựa tại một trung tâm điện máy trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh. Ảnh: Quang Phương

Linh vật ngựa tại khu vực chợ hoa Tết (khu vực chợ Bình Điền). Ảnh: Quang Phương

Tác giả: Quang Phương

Nguồn tin: daibieunhandan.vn