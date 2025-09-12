Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Cận cảnh khu vườn rực rỡ sắc hoa của MC Diễm Quỳnh

Khu vườn của MC Diễm Quỳnh trồng nhiều loại cây như hồng cổ Sapa, hoa quỳnh, lan, cà chua và cây ăn trái...

Gần đây, MC Diễm Quỳnh thường xuyên chia sẻ không gian sống ở ngoại ô, ngập tràn sắc hoa khiến nhiều người xuýt xoa. Ảnh: FB Dang Diem Quynh

Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy khu vườn đầy sức sống là nơi BTV nổi tiếng dành thời gian chăm sóc từng gốc cây, nhành hoa và tận hưởng niềm vui từ thiên nhiên. Ảnh: FB Dang Diem Quynh

Lan Thái bạc màu vì mưa tháng 7. Ảnh: FB Dang Diem Quynh

Nữ MC cho biết, hồng cổ Sapa mùa hè bé xíu. Ảnh: FB Dang Diem Quynh

Hoa quỳnh được mưa nên nở liên tục. Ảnh: FB Dang Diem Quynh

Quỳnh trắng giữa đêm đẹp mê mẩn. Ảnh: FB Dang Diem Quynh

Khoe hoa tự tay trồng, MC Diễm Quỳnh không ngờ có ngày thành người làm vườn mát tay. Ảnh: FB Dang Diem Quynh

Những bông trà đỏ rực, bung nở trước hiên nhà. Ảnh: FB Dang Diem Quynh

Những bông trà đỏ rực, bung nở trước hiên nhà. Ảnh: FB Dang Diem Quynh

Tía tô tím điểm sắc hồng nổi bật. Ảnh: FB Dang Diem Quynh

Na dai bói quả đầu mùa. Ảnh: FB Dang Diem Quynh

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: hoa quỳnh ,cây ăn trái ,hồng cổ sapa ,Lan ,khu vườn ,MC Diễm Quỳnh ,cà chua

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP