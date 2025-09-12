Cận cảnh khu vườn rực rỡ sắc hoa của MC Diễm Quỳnh

Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy khu vườn đầy sức sống là nơi BTV nổi tiếng dành thời gian chăm sóc từng gốc cây, nhành hoa và tận hưởng niềm vui từ thiên nhiên. Ảnh: FB Dang Diem Quynh