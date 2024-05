Cận cảnh Hyundai Accent 2024 tại Việt Nam, chỉ từ 499 triệu đồng?

Như vậy, so với thế hệ cũ, mẫu xe sedan Hyundai Accent 2024 đã tăng đáng kể về mặt giá bán. Bản MT đắt hơn 27 triệu đồng trong khi bản AT tăng giá 19 triệu. Riêng bản AT Đặc biệt đắt hơn 17 triệu đồng. Ngoài ra, Hyundai Accent 2024 còn đắt hơn đối thủ Toyota Vios (458 - 545 triệu đồng) và rẻ hơn Honda City (559 - 609 triệu đồng).