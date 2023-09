Bộ 3 sedan Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent đua nhau giảm giá

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của các thành viên đạt 24.687 xe, tăng 4% so với tháng 6/2023 giảm 18 % so với Tháng 7/2022. Còn nếu tính thêm TC Group (đơn vị phân phối xe Hyundai tại Việt Nam)đạt 4.035 xe, VinFast bán ra 3.042 xe, thì doanh số toàn thị trường ô tô Việt trong tháng 7 đạt 31.764 xe; giảm 299 xe so với tháng 6/2023 (32.063 xe). Nếu tính từ đầu năm đến hết tháng 7/2023, doanh số các thành viên VAMA đạt 162.014 xe, giảm 30% so với 2022 (232.093 xe). Trong đó, xe du lịch đạt, 119.498 xe, xe thương mại đạt 41.169 xe và xe chuyên dụng 1.347 xe. Trong đó doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 34% trong khi xe nhập khẩu giảm 25% so với cùng kì năm ngoái.