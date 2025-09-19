Thời gian:
Cận cảnh căn nhà bạc tỷ mới tậu của Luna Đào

Căn hộ chung cư mới tậu của Luna Đào khá rộng rãi được đập thông và sửa lại, có cầu thang rất thoáng đãng, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Luna Đào chia sẻ đoạn video khoe tậu căn nhà mới ở tuổi 30 kết thúc hành trình đi thuê nhà suốt những năm qua. Ảnh: FBNV

Đây là căn nhà người đẹp chuyển giới tích cóp sau nhiều năm làm nghề. Nhà mới của Luna tọa lạc tại Thủ Đức, TP HCM. Ảnh chụp màn hình

Căn hộ của Luna Đào có tông màu trắng chủ đạo. Ảnh chụp màn hình

Luna Đào dành riêng một khu vực để trưng bày bộ sưu tập búp bê. Ảnh chụp màn hình

Khu vực sách truyện được sắp xếp gọn gàng. Ảnh chụp màn hình

Trong phòng ngủ và bàn trang điểm được ca sĩ 9X tối ưu bằng đồ ở căn hộ cũ. Ảnh chụp màn hình

Trên tường, Luna Đào treo khá nhiều tranh ảnh kỉ niệm. Ảnh chụp màn hình

Căn hộ có tầm view đẹp mắt. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, Luna Đào khoe với mọi người những hình ảnh thiết kế 3D của cơ ngơi này. Ảnh chụp màn hình

Luna Đào cho biết, đây là một căn duplex nho nhỏ. Ảnh chụp màn hình

Căn hộ có gam trắng chủ đạo, điểm vài chi tiết gam xanh - hồng nhẹ nhàng. Ảnh chụp màn hình

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

