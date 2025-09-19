Cận cảnh căn nhà bạc tỷ mới tậu của Luna Đào

Mới đây, trên trang cá nhân, Luna Đào chia sẻ đoạn video khoe tậu căn nhà mới ở tuổi 30 kết thúc hành trình đi thuê nhà suốt những năm qua. Ảnh: FBNV
Đây là căn nhà người đẹp chuyển giới tích cóp sau nhiều năm làm nghề. Nhà mới của Luna tọa lạc tại Thủ Đức, TP HCM. Ảnh chụp màn hình
Căn hộ của Luna Đào có tông màu trắng chủ đạo. Ảnh chụp màn hình
Luna Đào dành riêng một khu vực để trưng bày bộ sưu tập búp bê. Ảnh chụp màn hình
Khu vực sách truyện được sắp xếp gọn gàng. Ảnh chụp màn hình
Trong phòng ngủ và bàn trang điểm được ca sĩ 9X tối ưu bằng đồ ở căn hộ cũ. Ảnh chụp màn hình
Trên tường, Luna Đào treo khá nhiều tranh ảnh kỉ niệm. Ảnh chụp màn hình
Căn hộ có tầm view đẹp mắt. Ảnh chụp màn hình
Trước đó, Luna Đào khoe với mọi người những hình ảnh thiết kế 3D của cơ ngơi này. Ảnh chụp màn hình
Luna Đào cho biết, đây là một căn duplex nho nhỏ. Ảnh chụp màn hình
Căn hộ có gam trắng chủ đạo, điểm vài chi tiết gam xanh - hồng nhẹ nhàng. Ảnh chụp màn hình
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn