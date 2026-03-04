Đồng nghiệp nam thường xuyên thả thính, mời trà sữa nhưng không tỏ tình

Anh hơn em 4 tuổi, là người trực tiếp hướng dẫn em tại công ty. Ngay từ những ngày đầu, anh đã tỏ ra vô cùng quan tâm. Ban đầu chỉ là những câu trêu chọc bâng quơ khiến cả phòng bật cười, sau đó dần chuyển thành những cử chỉ riêng tư hơn. Chẳng biết từ khi nào, bàn làm việc của em luôn có sẵn ly trà sữa hay túi bánh ngọt vào mỗi buổi chiều kèm mẩu giấy ghi chú đáng yêu.

Đồng nghiệp nam thường xuyên thả thính (Ảnh minh họa, nguồn: AI)

Không dừng lại ở đó, anh thường xuyên rủ em đi ăn tối, đi lượn phố sau giờ làm. Những câu tán tỉnh của anh đôi khi khiến em đỏ mặt: "Em mà ở lại công ty làm chính thức thì anh mới có động lực đi làm mỗi ngày". Thậm chí, anh còn chẳng ngại những cử chỉ thân mật như xoa đầu hay nắm tay nhẹ khi hai đứa đi dạo.

Tính đến nay, trạng thái "trên tình bạn dưới tình yêu" này đã kéo dài hơn 5 tháng. Trong mắt mọi người ở công ty, chúng em chẳng khác nào một cặp đôi thực thụ. Thế nhưng, điều khiến em hoang mang là suốt thời gian ấy, anh chưa một lần chính thức tỏ tình. Anh chưa bao giờ nói: "Làm bạn gái anh nhé" hay xác nhận chúng em là gì của nhau.

Nhiều khi em tự hỏi liệu có phải anh ấy chỉ đang xem em là một "gia vị" thú vị trong quãng thời gian đi làm nhàm chán? Hay em chỉ là một phương án dự phòng, một người để anh khỏa lấp nỗi cô đơn khi chưa tìm được đối tượng tốt hơn?

Cái cảm giác mập mờ này ban đầu thì ngọt ngào, nhưng càng về sau càng thấy mệt mỏi. Em sợ mình đang tự đa tình, sợ rằng nếu em lên tiếng hỏi rõ ràng, cả hai sẽ chẳng thể nhìn mặt nhau được nữa.

Tác giả: Tiểu Vy

Nguồn tin: Báo VOV