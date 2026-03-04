Bắt giữ nghi phạm giết người rồi uống thuốc trừ cỏ tự vẫn

Trước đó, ngày 2/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo do Công an xã Xím Vàng, tỉnh Sơn La với nội dung: Vào hồi 3h30’ ngày 2/3/2026, quần chúng nhân dân phát hiện chị Mùa Thị C (SN 1988, trú tại xã Xím Vàng, tỉnh Sơn La) tử vong tại sân nhà; trên người phát hiện 2 vết dao đâm; hiện chưa xác định được đối tượng gây án.

Sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp, tổ chức điều tra xác minh.

Đối tượng Cứ A Dê.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định đối tượng thực hiện hành vi dùng dao đâm chị Mùa Thị C. là Cứ A Dê (SN 1988, trú tại xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai). Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc và trực tiếp Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo, huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng đảm bảo ANTT và nhân dân trên địa bàn xã Xím Vàng nhanh chóng tiến hành tổ chức truy tìm đối tượng Cứ A Dê.

Sau 9 giờ từ thời điểm xảy ra vụ án, bằng các biện pháp nghiệp vụ đến 12h30’ cùng ngày Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La, Công an xã Xím Vàng và lực lượng tham gia đã bắt giữ được Cứ A Dê đang lẩn trốn trong rừng cách hiện trường 1 km.

Tại thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Cứ A Dê đang trong tình trạng bị ngộ độc do uống thuốc trừ cỏ để tự sát; đối tượng đã được lực lượng chức năng đưa đến cơ sở y tế để tiến hành cấp cứu.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan và phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ sự việc.

Tác giả: Cao Thiên – Trung Hiếu

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân