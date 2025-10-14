Nhân chứng Hàn Quốc tiết lộ sự tàn bạo trong các trại tội phạm ở Campuchia

Bức ảnh do một độc giả cung cấp cho thấy một người đàn ông bị nghi là bị trói tay vào giường sắt trong một khu trại tội phạm ở Campuchia - Ảnh: YONHAP

Theo Hãng tin Yonhap ngày 14-10, hàng loạt nhân chứng kể lại tình trạng tra tấn, hành hung và tử vong xảy ra hằng ngày trong các trại tội phạm ở Campuchia, nơi được cho là có hàng trăm băng nhóm lừa đảo trực tuyến hoạt động và nhiều công dân Hàn Quốc trở thành nạn nhân.

Theo lời kể trong các khu trại tội phạm (được gọi là “Wenchi”), mỗi ngày có khoảng một người thiệt mạng do bị đánh đập hoặc tra tấn. Nạn nhân không chỉ là người Hàn Quốc mà còn gồm người Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc.

Một số nạn nhân khi không còn khả năng lao động hoặc không có tiền nộp sẽ bị bán cho đường dây buôn nội tạng, bắt đầu bằng việc lấy giác mạc, do dễ cấy ghép và có giá cao trên thị trường chợ đen.

Những người từng làm việc trong các đường dây tội phạm cho biết các hình thức tra tấn như nhổ móng tay, chặt ngón tay, hay bán người sang trại khác để lấy tiền diễn ra thường xuyên.

Các trại này hoạt động với quy mô khác nhau, chuyên thực hiện lừa tình (romance scam), lừa đảo qua điện thoại, giao dịch cổ phiếu “ma” và các hoạt động trực tuyến phi pháp khác.

Một quan chức ước tính có khoảng 400 đường dây tội phạm như vậy đang hoạt động khắp Campuchia.

Một nhân chứng cho biết người Hàn Quốc bị nhắm tới vì hai lý do: “Chúng cần tài khoản ngân hàng để rửa tiền và cần người biết tiếng Hàn để lừa đảo, trò chuyện, chăm sóc khách hàng nhằm vào đồng hương Hàn Quốc”.

Người này cho biết thêm mức độ nguy hiểm ở Campuchia không đồng đều. Khác với Phnom Penh hay Sihanoukville, các thị trấn biên giới như Poipet và Bavet được xem là nơi tội phạm hoành hành mạnh nhất, và cũng là điểm đến cuối cùng của những người bị bán.

“Những người làm việc kém hiệu quả ở Phnom Penh hoặc Sihanoukville, hoặc mắc nợ ở sòng bạc, thường bị bán tới Poipet hoặc Bavet. Có rất nhiều trường hợp như vậy”, một cư dân Hàn Quốc sống tại Campuchia bổ sung.

Người này viện dẫn vụ việc một sinh viên đại học Hàn Quốc được cho là bị tra tấn đến chết gần núi Bokor (tỉnh Kampot) hồi tháng 8 vừa qua là ví dụ điển hình. “Ban đầu, họ đến đó để bán tài khoản ngân hàng, nhưng rồi bị giữ lại, ép tham gia hoạt động phi pháp và thậm chí mất mạng”, ông nói.

Các tiết lộ mới nhất này làm dấy lên lo ngại về tình trạng tội phạm xuyên quốc gia và buôn người tại Campuchia, trong bối cảnh Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi người dân khẩn trương rời khỏi quốc gia này để đảm bảo an toàn.

Tác giả: Công Khải



Nguồn tin: tuoitre.vn