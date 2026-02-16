Indonesia hồi hương hàng nghìn công dân từ Campuchia sau chiến dịch trấn áp lừa đảo trực tuyến

Trong cao điểm chiến dịch, chính quyền Đô thành Phnom Penh phối hợp cùng các cơ quan hữu quan triệt phá nhiều địa điểm được sử dụng làm trung tâm lừa đảo trực tuyến tại các quận trung tâm thủ đô Phnom Penh, bắt giữ hàng trăm nghi phạm, tịch thu nhiều vật chứng. Ảnh: AKP/TTXVN phát

Kênh CNA của Singapore ngày 16/2 dẫn thông báo của Đại sứ quán Indonesia tại Phnom Penh cho biết Indonesia bắt đầu hồi hương gần 3.600 công dân của mình từ Campuchia sau chiến dịch trấn áp các hoạt động cờ bạc và lừa đảo trực tuyến tại nước này.

Trong thông báo đưa ra ngày 14/2, Đại sứ quán Indonesia tại Phnom Penh cho biết quá trình hồi hương sẽ được tiến hành theo từng giai đoạn và dự kiến kéo dài đến ngày 4/3.

Nhóm đầu tiên gồm 743 người Indonesia trở về nước vào ngày 15/2. Trước đó, theo Đại sứ quán Indonesia tại Phnom Penh, khoảng 225 người Indonesia đã tự trở về nước kể từ ngày 30/1.

Các công dân Indonesia có thể trở về sau khi đăng ký với đại sứ quán tại Phnom Penh và hoàn tất các bước đánh giá sơ bộ. Tính đến ngày 15/2, các đánh giá cho thấy 3.595 người Indonesia không phải là nạn nhân của nạn buôn người.

Việc đánh giá, theo thông cáo của đại sứ quán Indonesia tại Phnom Penh hôm 14/2 và được hãng tin Antara dẫn lại, được tiến hành bằng các công cụ do Bộ Ngoại giao Indonesia phát triển, phối hợp với nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM).

Thông cáo cho biết thêm, quá trình đánh giá cũng được thực hiện phù hợp với các quy định và luật pháp quốc gia liên quan đến nạn buôn người.

Đại sứ quán Indonesia tại Phnom Penh cho biết, phần lớn người Indonesia tự trình báo không có hộ chiếu hợp lệ và đã bị cơ quan di trú Campuchia phạt tiền.

Báo Jakarta Globe dẫn lời Đại sứ Indonesia tại Campuchia, ông Santo Darmosaumarto cho biết tất cả những người hồi hương sẽ phải trải qua các bước sàng lọc bổ sung khi đến Jakarta.

Ông Santo nói: “Đại sứ quán sẽ bảo đảm rằng khi đến Jakarta, họ sẽ phải chịu các cuộc kiểm tra tiếp theo của các cơ quan chức năng liên quan”.

Ông Santo nói thêm rằng những người Indonesia bị phát hiện có liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến sẽ phải đối mặt với các biện pháp pháp lý, đồng thời cho biết Đại sứ quán tại Phnom Penh đang tăng cường phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Indonesia để bảo đảm những người có vấn đề pháp lý sẽ bị điều tra kịp thời sau khi trở về nước.

Đại sứ quán Indonesia tại Phnom Penh đang tiếp tục đẩy mạnh việc thu thập dữ liệu, tiến hành xác minh pháp lý và đánh giá hồ sơ vụ việc, cũng như cấp giấy tờ đi lại để tạo điều kiện cho quá trình hồi hương, ông Santo cho biết.

Ngày 5/2, ông Rinardi, Tổng cục trưởng phụ trách công tác bảo hộ tại Cơ quan Bảo vệ Lao động Di cư Indonesia, cho biết chính phủ nước này có kế hoạch thuê một số máy bay để đẩy nhanh quá trình đưa công dân về nước thay vì dựa vào các chuyến bay thương mại.

“Những máy bay thuê này sẽ được sử dụng riêng để đưa họ về nước”, ông Rinardi nói.

Lực lượng chức năng tỉnh Kratie đột kích một địa điểm tại huyện Snuol được sử dụng làm trung tâm lừa đảo trực tuyến trên địa bàn, bắt giữ hơn 300 người nước ngoài. Ảnh: AKP/TTXVN phát

Việc hồi hương diễn ra sau các chiến dịch trấn áp quy mô lớn của chính quyền Campuchia nhằm vào các đường dây tội phạm mạng khu vực.

Trong giai đoạn từ ngày 16 đến 20/1, hơn 1.400 người Indonesia đã rời khỏi các mạng lưới lừa đảo trên không gian mạng tại Campuchia và tìm kiếm sự trợ giúp từ Đại sứ quán Indonesia tại Phnom Penh.

Theo Tổng cục Di trú tại Phnom Penh, được kênh Camboja News dẫn lại, chính quyền Campuchia đã trục xuất khoảng 3.375 người nước ngoài trong một chiến dịch trấn áp kéo dài một tuần kể từ ngày 1/2 nhằm vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Trong các chiến dịch này, cảnh sát đã tạm giữ 3.575 người thuộc chín quốc tịch, bao gồm công dân đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Philippines, Pakistan, Ấn Độ và Liên bang Nga.

Trong tám tháng qua, theo Bộ Tư pháp Campuchia, có tổng cộng 14.041 người nước ngoài bị trục xuất.

Ủy ban Phòng chống Lừa đảo Trực tuyến tại Phnom Penh cũng cho biết 130.000 người đã rời Campuchia trong giai đoạn từ tháng 1 đến đầu tháng 2/2026.

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: baotintuc.vn