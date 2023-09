Camera an ninh ghi khoảnh khắc sập căn nhà 4 tầng ở TPHCM, 7 người mắc kẹt

Camera nhà dân đã ghi lại sự việc diễn ra tại phường 27, quận Bình Thạnh (TPHCM) vào lúc 12h30 sáng ngày 24/9. Lúc này, một người thợ đang ngồi cắt thép trước cổng. Bất ngờ vài giây sau, căn nhà 4 tầng đổ sập xuống, hai người đàn ông bên trong nhanh chóng chạy ra cổng và may mắn thoát nạn.

Diễn biến vụ việc diễn ra trong vòng chưa đến 10 giây. Tại hiện trường, khói bụi nghi ngút cả khu vực, gạch vỡ, vật liệu xây dựng ngổn ngang.

Camera ghi lại cảnh sập nhà 4 tầng ở TPHCM, 2 người thoát nạn

Nhận tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Thạnh đã tới hiện trường, tìm kiếm người mắc kẹt bên trong. Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự cố, có 7 người bị kẹt bên trong.

Lực lượng cứu hộ đã đưa được 5 người bị thương nhẹ ra ngoài đi cấp cứu, đồng thời nhanh chóng tiếp cận, giải cứu thêm 2 nạn nhân bị mắc kẹt sâu bên trong.

Hiện trường vụ việc (Nguồn: Tôi là dân Thủ Đức)

