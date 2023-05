Cầm súng đi cướp, nam thanh niên gặp đúng "cao thủ" và cái kết

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại một cửa hàng tiện lợi ở Yuma, bang Arizona, Mỹ.

Trong clip, một nghi phạm có vũ trang và hai người khác đang hùng hổ bước vào cướp một cửa hàng tiện lợi. Ngay sau đó, tên mặc áo đen đi đầu cầm súng chĩa vào nhân viên thu ngân.

Chứng kiến sự việc, nam khách hàng đứng gần đó đã nhanh chóng lao tới, tước vũ khí của nghi phạm mà không chút do dự.

Dù tóm trượt khẩu súng của tên cướp nhưng trong vài giây, anh ta đã có thể khống chế được đối tượng mà không ai bị thương. Thấy đồng bọn bị bắt, hai tên còn lại sợ hãi, nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Khi phóng viên hỏi nam khách hàng dũng cảm là làm thế nào mà anh ta có thể phản ứng nhanh như vậy, người này trả lời: "Thủy quân lục chiến đã dạy tôi không được để xảy ra gây rối xung quanh".

Các nhà chức trách cho biết, nghi phạm bị bắt giữ là một trẻ vị thành niên.

