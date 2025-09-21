Cắm sạc xe đạp điện, 1 học sinh bị điện giật tử vong

Người dân đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 12 giờ cùng ngày, em Y.K.A. (SN 2014, trú tại buôn Wing, xã Ea Kiết) cắm sạc xe đạp điện tại nhà và bị điện giật.

Vụ 1 học sinh bị điện giật tử vong: Đã phát hiện rò rỉ điện từ trước

Phát hiện sự việc, gia đình đưa em đến cơ sở y tế để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Lãnh đạo UBND xã Ea Kiết cho biết chính quyền địa phương sẽ phối hợp các đoàn thể đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Đồng thời, phối hợp với các thôn, buôn tuyên truyền cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là lứa tuổi học sinh nâng cao ý thức phòng, chống tai nạn điện giật, nhằm tránh những vụ việc đau lòng tương tự.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động