Hai anh em tử vong nghi bị điện giật khi chích cá tại mương nước gần nhà

Ngày 21-9, các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ hai anh em ruột bị điện giật tử vong.

Khoảng 10h cùng ngày, một người dân sóng trong hẻm 614 đường song hành Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long, TPHCM), nghe nhiều tiếng chó sủa ở mương nước trước nhà.

Hiện trường nơi hai nạn nhân tử vong.

Người này chạy ra kiểm tra thì phát hiện ông N.M.T. (50 tuổi) và ông N.M.Đ. (43 tuổi, em ruột ông T) nằm bất động ở đây, nên hô hoán.

Nhiều người hàng xóm chạy ra kiểm tra và phát hiện cả hai nạn nhân đều đã tử vong. Hiện trường có dây điện, dụng cụ dùng để chích cá.

Người dân theo dõi vụ việc.

Nhận tin báo, Công an phường Phước Long và các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Được biết hai nạn nhân sống ở cách hiện trường chỉ vài mét, và thường hay câu điện ra chích cá ở mương nước này.

Tác giả: Thống Nhất

Nguồn tin: congan.com.vn