Hai bà cháu bị điện giật tử vong trong mưa bão số 5

Ngày 26-8, chính quyền xã Thiệu Toán và xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã tới thăm hỏi, động viên 2 gia đình trên địa bàn có 3 người bị điện giật tử vong trong ngày 25-8, thời điểm xảy ra mưa lớn do bão số 5 (Kajiki) gây ra.

Chính quyền xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa tới thăm hỏi, động viên gia đình có 2 bà cháu bị điện giật tử vong chiều 25-8

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25-8, tại gia đình anh Nguyễn Công Th. (ngụ thôn Nguyên Lý, xã Thiệu Hóa), con trai anh Th. là cháu N.C.N. (SN 2012) khi tay còn ướt có chạm phải đoạn dây điện trong nhà bị hở, dẫn tới bị điện giật.

Thấy cháu gặp nạn, bà Nguyễn Thị C. (SN 1953, là bà nội cháu N.) tới cứu thì cũng bị điện giật, cả hai bà cháu tử vong tại chỗ.

Cũng trong chiều ngày 25-8, ông Nguyễn Tấn Th. (SN 1982, ngụ thôn Dân Quý, xã Thiệu Toán) trong lúc ra chuồng trâu chằng chống để chống bão số 5 đã bị điện giật dẫn tới tử vong.

Cột điện ở Thanh Hóa gãy đổ do ảnh hưởng bão số 5

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền 2 địa phương trên cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với gia đình tổ chức mai táng cho các nạn nhân.

Ngành điện lực Thanh Hóa khuyến cáo, trong điều kiện thời tiết còn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là trong mùa mưa bão, người dân thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong gia đình; khẩn trương thay thế dây điện cũ, hư hỏng; che chắn thiết bị điện, lắp đặt thiết bị chống rò rỉ, chống giật để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc.

Theo báo cáo của Điện lực Thanh Hóa, tính đến 8 giờ ngày 26-8 có 333.959 khách hàng, tương ứng với 55/166 xã, phường đang mất điện. 93 cột điện trung hạ áp đổ gãy. Đơn vị đang tiếp tục cho kiểm tra để khôi phục các đường dây và trạm để cấp lại điện.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động