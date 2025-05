Cãi vã, chồng hung hăng lao vào đánh vợ ngay giữa phố

Your browser does not support the video tag.

Vào ngày 4/5, một người đàn ông đã đánh một người phụ nữ trên con phố ở Lâm Đồng, Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Chia sẻ với tờ Jimu News, một người chứng kiến cho biết, sáng ngày 4/5, cô đang giải quyết công việc trên con đường ở quận Lâm Đồng thì thấy một người phụ nữ ngã bên cạnh xe ba gác và đang khóc. Người đàn ông đã đấm, đá người phụ nữ, sau đó dùng giày đánh đối phương.

Chồng đánh vợ ngay giữa phố vì mâu thuẫn gia đình.

Một người dân đã gọi cảnh sát và rút chìa khóa xe ba bánh để ngăn người đàn ông trốn thoát. Sau đó, cảnh sát đã nhanh chóng tới hiện trường để giải quyết tình hình.

Các nhân viên tại Đồn cảnh sát Tân Phong ở quận Lâm Đồng cho biết, sau khi nhận được thông báo, cảnh sát đã ngay lập tức đến hiện trường để giải quyết tình hình. Theo thông tin ban đầu, hai người là vợ chồng. Họ xảy ra cãi vã, xô xát trên phố do mâu thuẫn gia đình.

Một cán bộ của một sở ban ngành tại quận Lâm Đồng cho biết, sau khi hòa giải, hai người đã trở về nhà vào ngày xảy ra vụ việc.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn