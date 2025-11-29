Cách làm sạch dầu trên da mặt an toàn và hiệu quả

Nguyên nhân khiến da đổ dầu nhiều

Có nhiều yếu tố khiến da tiết dầu quá mức, trong đó phổ biến nhất:

Thay đổi nội tiết tố: Trong giai đoạn dậy thì, mang thai, kỳ kinh nguyệt hoặc thời kỳ tiền mãn kinh - mãn kinh, hormone biến động mạnh khiến tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn.

Chế độ ăn uống thiếu khoa học: Ăn nhiều đồ ngọt, đồ chiên rán, uống ít nước hoặc lạm dụng đồ ăn vặt dễ làm da tiết dầu nhiều hơn.

Tác động từ môi trường: Nắng nóng, bụi bẩn khiến da tăng tiết dầu để tự bảo vệ, làm bít tắc lỗ chân lông.

Căng thẳng kéo dài: Stress kích thích cơ thể sản sinh hormone, dẫn đến tăng tiết bã nhờn.

Một số loại thuốc: Thuốc tránh thai, thuốc lợi tiểu có thể ảnh hưởng đến quá trình sản xuất dầu trên da.

Rửa mặt quá nhiều: Làm sạch da quá mức khiến lớp dầu tự nhiên bị cuốn đi, da buộc phải tiết dầu nhiều hơn để bù lại.

Người có da dầu nên tránh loại kem chống nắng chứa dầu hoặc có chỉ số SPF quá cao, dễ gây bí da

Cách giảm dầu nhờn trên da hiệu quả

Một số phương pháp có thể giúp kiểm soát dầu tạm thời, nhưng để cải thiện lâu dài cần kết hợp chăm sóc da đúng cách và điều chỉnh lối sống.

Làm sạch bằng bông tẩy trang: Sau khi rửa mặt sạch, dùng bông tẩy trang lau nhẹ giúp loại bỏ lớp nhờn thừa. Tránh sử dụng sản phẩm dạng xịt vì có thể khiến da đổ dầu nhiều hơn.

Sử dụng giấy thấm dầu: Khi da bóng dầu, dùng giấy thấm dầu ấn nhẹ lên bề mặt da để hút bớt dầu. Không chà xát hoặc lau mạnh để tránh kích thích da tiết dầu.

Thấm nhờn bằng phấn rôm: Phấn rôm có khả năng hút ẩm, giảm bóng dầu nhanh chóng và tương đối an toàn. Chỉ cần dùng một lượng nhỏ thoa nhẹ lên da.

Dùng nước muối pha loãng: Pha muối với nước tinh khiết, cho vào bình xịt. Sau khi rửa mặt, dùng bông tẩy trang thấm dung dịch để lau mặt. Cách này giúp giảm nhờn và làm da mềm hơn.

Mặt nạ dưa chuột - chanh leo: Hỗn hợp nước ép dưa chuột và chanh giúp giảm dầu, làm sạch tế bào chết và cung cấp vitamin cho da. Thoa lên mặt 30 phút rồi rửa lại bằng nước.

Mặt nạ cà chua - mật ong: Cà chua chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C giúp giảm dầu và se khít lỗ chân lông. Trộn nước ép cà chua với mật ong, massage nhẹ trong 20 phút rồi rửa sạch.

Chườm đá lạnh: Sau khi rửa mặt, dùng khăn bọc đá chườm nhẹ để se khít lỗ chân lông và giảm nhờn.

Chọn kem chống nắng phù hợp cho da dầu

Người có da dầu nên tránh loại kem chống nắng chứa dầu hoặc có chỉ số SPF quá cao, dễ gây bí da. Nên chọn sản phẩm “không gây nhờn rít”, “không dầu” và có khả năng kiểm soát bóng dầu.

Kết hợp điều chỉnh chế độ ăn uống

Ngoài chăm sóc da, việc giảm dầu nhờn đòi hỏi thay đổi thói quen ăn uống:

Hạn chế đồ cay nóng, thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ chiên rán.

Giảm ăn ngọt và thức ăn nhanh.

Tăng cường rau xanh, trái cây và uống đủ nước mỗi ngày.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV