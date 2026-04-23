Các trường THPT công lập tại Nghệ An đồng loạt tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

Trường vùng đô thị Vinh tăng mạnh chỉ tiêu vào lớp 10

Năm học 2026 - 2027, cả 3 trường THPT công lập trên địa bàn các phường thuộc TP Vinh cũ là Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trường THPT Hà Huy Tập và Trường THPT Lê Viết Thuật tuyển sinh mỗi trường 25 lớp 10 với 1.235 chỉ tiêu, tăng 7 lớp với 315 chỉ tiêu so với năm học trước.

Trước đó, để giảm áp lực cho học sinh, Sở GD&ĐT Nghệ An tính toán phương án mở thêm cơ sở 2 đối với Trường THPT Hà Huy Tập, sử dụng cơ sở vật chất của Trung tâm GDTX thành phố Vinh; Trường THPT Lê Viết Thuật mở rộng sang Trường Trung cấp Nghiệp vụ Vinh; Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng sử dụng cơ sở vật chất tại cơ sở 2 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp Nghệ An.

Hiện trong thông báo tuyển sinh năm học 2026-2027, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết, toàn bộ học sinh trúng tuyển sẽ học tập tại cơ sở duy nhất của trường tại số 62, đường Lê Hồng Phong, TP. Vinh (cũ).

Còn Trường THPT Lê Viết Thuật và Trường THPT Hà Huy Tập đã xây dựng phương án dạy học ở cơ sở 2.

Tuy nhiên, trong trường hợp các cơ sở 2 chưa kịp bàn giao, chuẩn bị cơ sở vật chất theo kế hoạch, thì các trường này có thể tổ chức dạy học 2 ca tại cơ sở chính do quy mô học sinh tăng.

Cũng trên địa bàn TP Vinh cũ, năm nay, lần đầu tiên Trường Thực hành sư phạm Đại học Nghệ An thông báo tuyển sinh 3 lớp 10 với 135 chỉ tiêu. Thí sinh đăng ký vào trường sẽ thi tuyển cùng với Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở GD&ĐT.

Nhiều trường dành 20% chỉ tiêu nguyện vọng 2

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Nghệ An, năm nay toàn tỉnh có hơn 57.000 học sinh lớp 9, tăng hơn 10.000 học sinh so với năm ngoái. Vì vậy, không chỉ các trường ở đô thị Vinh, nhiều trường THPT công lập khác trên toàn tỉnh cũng được phê duyệt tăng chỉ tiêu tuyển sinh.

Theo đó, phần lớn các trường được tăng 1 lớp so với năm học trước. Trường THPT Thái Lão (xã Hưng Nguyên), năm nay tuyển sinh 9 lớp với 405 học sinh, tăng 1 lớp so với năm học trước. Đây là ngôi trường ở vùng lân cận đô thị Vinh, nên hàng năm ngoài thí sinh tại Hưng Nguyên, thì còn có nhiều thí sinh ngoài địa phương đăng ký dự thi vào trường.

Trường THPT Cửa Lò cũng tuyển sinh 11 lớp với 495 học sinh; Trường THPT Hoàng Mai 2 tuyển sinh 12 lớp với 540 chỉ tiêu; Trường THPT Quỳnh Lưu 1 tuyển sinh 15 lớp với 675 chỉ tiêu… đều tăng 1 lớp so với năm học trước.

Một khác biệt trong tuyển sinh lớp 10 năm nay tại Nghệ An là hầu hết trường THPT công lập đều tuyển nguyện vọng 2 với khoảng 20% chỉ tiêu. Những năm trước, chỉ có số ít trường vùng miền núi, xa trung tâm tuyển sinh nguyện vọng 2, còn lại phần lớn chỉ tuyển nguyện vọng 1. Việc dành chỉ tiêu nguyện vọng 2 mở thêm cơ hội cho thí sinh vào trường THPT công lập.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Nghệ An, từ ngày 22/4 đến hết ngày 5/5, phụ huynh, học sinh sẽ bắt đầu đăng ký dự thi vào lớp 10. Việc đăng ký sẽ thực hiện trực tuyến trên Trang web: https://nghean.tsdc.vnedu.vn/.

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng (không tính nguyện vọng vào trường chuyên và trường THPT dân tộc nội trú). Trong đó, 2 nguyện vọng vào trường THPT công lập. Nguyện vọng 3 và 4 đăng ký vào trường ngoài công lập, Trung tâm GDTX hoặc Trung tâm GDNN-GDTX.

Sở GD&ĐT cũng lưu ý, năm nay thí sinh không được thay đổi nguyện vọng sau khi hết thời gian đăng ký dự thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Nghệ An gồm 3 môn: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Trong đó, Ngữ văn và Toán thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/môn; môn Ngoại ngữ thi trắc nghiệm với thời gian 60 phút. Lịch thi sẽ diễn ra trong 2 ngày (25 và 26/5/2026). Cụ thể, sáng 25/5 thi môn Ngữ văn, chiều thi môn Ngoại ngữ; sáng 26/5 thi môn Toán. Dự kiến, kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 4/6/2026. Sau đó, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo trong thời gian từ ngày 4 đến 9/6/2026.

