Các trường trung học phổ thông ở Nghệ An tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

Hôm nay 21/4, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, khu vực đô thị Vinh luôn có số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 đông nhất trên toàn tỉnh Nghệ An. Năm nay, với khoảng 8.000 học sinh lớp 9 sẽ tốt nghiệp, con số này tăng gấp 2 lần so với năm 2025. Ở kỳ thi vào lớp 10 năm nay được đánh giá là áp lực cao nhất từ trước đến giờ.

Song song với đó, các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn đã công bố kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm nay của 3 trường công lập trên địa bàn thành phố Vinh cũ: Trường Trung học Phổ thông Hà Huy Tập; Trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng và Trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuật sẽ tuyển sinh mỗi trường 25 lớp, với tổng chỉ tiêu 1.235 học sinh, tăng 7 lớp với 315 học sinh so với năm học 2025.

Đây là 3 ngôi trường ở Nghệ An luôn được nhiều thí sinh, phụ huynh quan tâm và hướng đến để học tập.

Trong thông báo tuyển sinh, Trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng cho hay, toàn bộ học sinh trúng tuyển sẽ học tập tại cơ sở duy nhất của trường tại số 62, đường Lê Hồng Phong, thành Vinh cũ. Do đó, trong năm học tới, ngôi trường này sẽ thực hiện dạy và học 2 ca trong ngày.

Còn tại Trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuật và Trường Trung học Phổ thông Hà Huy Tập, hiện các trường đã xây dựng phương án dạy học ở cơ sở 2. Ngoài ra, các trường cũng có thể chuyển sang dạy học 2 ca trong trường cơ sở 2 chưa kịp bàn giao theo tiến độ đã đề ra.

Điểm chuẩn của các trường công lập ở Vinh trong mấy năm qua thường dao động từ 20,5 đến gần 24 điểm.

Trong năm nay, lần đầu tiên Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, trung học phổ thông Thực hành sư phạm Đại học Nghệ An thông báo tuyển sinh 3 lớp với 135 chỉ tiêu. Thí sinh đăng ký vào trường sẽ thi tuyển cùng với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

Thông tin cho biết, trên toàn tỉnh, năm nay sẽ có hơn 57.000 học sinh lớp 9, tăng hơn 10.000 học sinh so với năm ngoái. Do đó, trước mùa tuyển sinh năm nay, ngoài các trường ở đô thị Vinh cũ, nhiều trường khác trên toàn tỉnh Nghệ An cũng đã thông báo tăng chỉ tiêu tuyển sinh.

Đơn cử, tại Trường Trung học Phổ thông Thái Lão, xã Hưng Nguyên, năm nay theo kế hoạch trường sẽ tuyển sinh 9 lớp với 405 học sinh, tăng 1 lớp so với năm học 2025-2026. Các năm trước, mỗi năm có khoảng 100 thí sinh ở vùng Thành phố Vinh cũ dự thi vào trường

Các trường còn lại, Trường Trung học Phổ thông Cửa Lò sẽ tuyển sinh 11 lớp với 495 học sinh, tăng 1 lớp so với năm ngoái; Trường Trung học Phổ thông Hoàng Mai 2 tuyển sinh 12 lớp với 540 chỉ tiêu, tăng 1 lớp với 45 học sinh, Trường Trung học Phổ thông Quỳnh Lưu 1 tuyển sinh 15 lớp và cũng tăng chỉ tiêu 1 lớp so với năm ngoái.

Năm nay, đa số các trường đều tuyển thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 vào trường. Trong đó, các trường sẽ lấy 80% chỉ tiêu cho nguyện vọng 1 và 20% cho tuyển nguyện vọng 2. Điểm chuẩn của nguyện vọng 2 không thấp hơn nguyện vọng 1.

Về Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, bắt đầu từ ngày 22/4 đến hết ngày 5/5, phụ huynh, học sinh sẽ bắt đầu đăng ký dự thi vào lớp 10. Việc đăng ký sẽ thực hiện trực tuyến trên trang web.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý, năm nay thí sinh không được thay đổi nguyện vọng sau khi hết thời gian đăng ký dự thi.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn