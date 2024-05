Nhật Bản vô địch U23 châu Á 2024

Your browser does not support the video tag.

Highlights U23 Nhật Bản 1-0 Uzbekistan Chiến thắng 1-0 giúp U23 Nhật Bản có lần thứ 2 vô địch giải châu Á.

Phút 90+13, khi trận chung kết vẫn chưa kết thúc, thủ môn Leo Kokubo của Nhật Bản đã bật khóc. Chỉ vài phút trước, sao trẻ khoác áo Benfica đã tỏa sáng với tình huống bay người, cản quả đá penalty của U23 Uzbekistan, qua đó giúp Nhật Bản tránh bàn thua ở thời điểm nhạy cảm nhất của trận đấu.

Nỗ lực của Kokubo đã không uổng phí, khi anh cùng đồng đội bảo toàn được tỷ số 1-0 trước Uzbekistan, qua đó lên ngôi vô địch châu Á sau 8 năm.

Kokubo bật khóc khi trận đấu còn chưa kết thúc.

Bàn thắng của U23 Nhật Bản được ghi phút 90+1. Sau một pha phối hợp trung lộ, Fuki Yamada tung cú dứt điểm quyết đoán từ ngoài vùng cấm, hạ gục thủ thành Abduvohid Nematov.

9 phút sau, Ubzekistan có cơ hội không thể tốt hơn để gỡ hòa. Từ chấm 11 m, Umarali Rahmonaliyev tung cú sút căng, hướng bóng về góc xa nhưng bằng khả năng phán đoán xuất sắc, thủ môn U23 Nhật vẫn kịp đổ người, đẩy bóng đi hết biên.

U23 Nhật Bản thua kém Uzbekistan về mọi chỉ số, từ tỷ lệ cầm bóng 47%, số cú sút (8 so với 18). Tuy nhiên, đại diện Đông Á lại làm được điều đối thủ không thể, đó là ghi bàn.

Uzbekistan tiến vào chung kết với phong độ ấn tượng khi ghi 14 bàn và không để thủng lưới. Tuy nhiên, bàn thua duy nhất trước Nhật Bản lại khiến đại diện Trung Á đánh mất ngôi vô địch vào tay đối thủ.

Rahmonaliyev cần nhanh chóng đứng dậy sau thất bại, bởi trước mắt họ sẽ là một đấu trường quan trọng hơn, đó là Olympic. Với đội hình chất lượng, đồng đều ở mọi tuyến, U23 Uzbekistan hứa hẹn tạo bất ngờ ngay trong lần đầu tiên góp mặt tại Thế vận hội.

Tác giả: Anh Tuấn

Nguồn tin: znews.vn