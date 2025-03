Các kỹ năng cần luyện tập để tránh đạp nhầm chân ga và chân phanh khi lái ô tô

Tại Việt Nam, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra do người điều khiển ô tô bị nhầm lẫn giữa chân phanh và ga. Mới đây, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại thành phố Thủ Đức (TP.HCM) khiến một người phụ nữ 28 tuổi (ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tử vong và nhiều người khác bị thương khi đang dừng chờ đèn đỏ.

Theo thông tin, nữ tài xế lái ô tô Mercedes đi trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng từ ngã tư Bình Thái về cầu Đồng Nai. Khi xe đến giao lộ đường Võ Nguyên Giáp với đường Lê Văn Việt (phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức), dừng đèn đỏ, nữ tài xế đạp phanh xe để dừng lại nhưng đã đạp nhầm chân ga làm xe lao về phía trước, tông vào 10 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Sự việc đau lòng này cũng khiến nữ tài xế bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tai nạn thương tâm xảy ra tại thành phố Thủ Đức (TP.HCM)

Không chỉ tại Việt Nam, trên thế giới nhiều vụ tai nạn liên quan đến việc nhầm lẫn giữa chân phanh và ga cũng xảy ra thường xuyên.

Nhật Bản là một trong những nước đề xuất yêu cầu ô tô mới phải có công nghệ chống đạp nhầm chân gas, hoạt động bằng cách can thiệp ngay khi phát hiện người lái nhấn nhầm chân ga. Khi xe tiếp cận một vật thể lớn trong khoảng cách từ 1-1,5m, hệ thống sẽ tự động dừng xe hoặc giảm tốc độ xuống dưới 8 km/h nếu va chạm không thể tránh khỏi. Đồng thời, màn hình hiển thị trong xe sẽ hiển thị cảnh báo "Nhả chân ga ra" để cảnh báo người lái.

Đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này?

Việc gây ra đạp nhầm chân phanh và ga thường xảy ra khi bị mất bình tĩnh, hoảng loạn do gặp tình huống bất ngờ. Từ đó, khiến người lái phản xạ ngoài ý muốn dẫn đến nhầm lẫn chân phanh và ga. Những người vừa học lái ô tô hoặc lái chưa thạo thường có xu hướng lái xe trong tâm lý không vững vàng nên khi gặp tình huống khẩn cấp, các tay lái mới không đủ bình tĩnh xử lý các tình huống, thay vì đạp chân phanh thì vô tình nhấn nhầm chân ga

Với những người sử dụng ô tô số tự động, việc ngồi sai tư thế khi lái xe sẽ làm tăng nguy cơ đạp nhầm chân ga. Theo các chuyên gia hướng dẫn lái xe an toàn, lỗi đạp nhầm chân ga và chân phanh có thể xảy ra với người lái cả ô tô số sàn và số tự động. Nhưng, trên xe số tự động vì không có chân côn nên xe thường lao nhanh hơn và dẫn đến mất kiểm soát. Còn xe số sàn thì xe thường khó vọt nhanh vì có chân côn, việc đạp phanh thường được thực hiện đồng thời cùng đạp côn nên nếu nhầm lẫn thì động cơ rú lên chứ xe không di chuyển. Do đó tỷ lệ gây tai nạn ô tô ở người do đạp nhầm chân ga ở người lái xe số tự động cao hơn rất nhiều so với người lái xe số sàn.

Nhiều người chưa gạt cần số, vẫn để chế độ D: Đây là nguyên do bắt nguồn từ thói quen để chế độ cài số D và giữ chân phanh khi dừng xe tạm thời. Trong lúc dừng, tài xế chỉ cần xê dịch vị trí ngồi hoặc rời chân phanh sẽ làm tăng khả năng gặp nguy hiểm. Đặc biệt, khi xảy ra tình huống bất ngờ rất dễ bị động đạp nhầm chân ga và chân phanh.

Việc đạp nhầm chân phanh và ga còn có thể do bị lạ xe, mới chuyển từ đi xe số sàn lên số tự động, điều khiển phanh và ga bằng hai chân, dùng giày, dép không phù hợp (giày cao gót, giày đế cứng, dép xỏ ngón, chân trần), có tâm lý yếu, phản xạ kém do tuổi tác hoặc cách khắc phục tình trạng đạp nhầm chân ga khi phanh

Những lưu ý để tránh và hạn chế việc đạp nhầm chân phanh và ga

- Luôn phải giữ đầu óc tỉnh tảo khi lái xe, không sử dụng các chất kích thích như: Rượu, bia, cồn, ma túy...

- Kiểm tra kỹ trước khi khởi động xe: Bạn nên tập thói quen điều chỉnh ghế ngồi, kính chiếu hậu và bàn đạp trước khi lái xe để đảm bảo an toàn. Cần chỉnh tư thế ngồi phù hợp với vóc dáng, sử dụng trang phục phù hợp, không mặc các loại quần áo quá rườm rà, không nên sử dụng các loại giày dép cao gót, dép lê, dép xỏ ngón... để có thể điều chỉnh tư thế lái xe thoải mái và an toàn nhất.

Tư thê ngồi phù hợp sẽ giúp người lái xe cảm thấy thoải mái và an toàn hơn. (Ảnh minh họa: KT)

Giày dép cũng ảnh hưởng lớn đến khả năng điều khiển xe của người lái. Trường hợp đi giày cao gót, giày có đế dày sẽ khiến chân bị cứng và khó di chuyển, do vậy khi thực hiện các thao tác chân sẽ không linh hoạt. Nếu lái xe là nữ có thói quen đi boot hoặc giày cao gót thì nên chuẩn bị sẵn trong xe một đôi giày/dép đế mỏng, cảm giác thật chân và êm nhất có thể để sử dụng khi lái xe.

- Ngồi ở tư thế lái thoải mái nhất phù hợp với vóc dáng của bạn để dễ dàng điều khiển chân ga, phanh, phanh tay và cần số. Ngoài ra, bạn cũng cần nhớ nguyên tắc gót chân không rời sàn xe, chỉ dùng chân phải để nhấn ga và phanh.

Lưu ý sử dụng linh hoạt chân phải để đạp gas và phanh. (Ảnh minh họa: KT)

Vị trí gót chân cần thẳng hàng với bàn đạp phanh và chỉ sử dụng ức bàn chân di chuyển qua lại giữa hai chức năng này. Tuân thủ nguyên tắc không rời gót chân phải khỏi sàn xe, người lái xe cố gắng chỉ xoay gót chân phải để điều khiển ga hoặc phanh và nhanh chóng chuyển sang rà phanh mỗi khi bỏ chân ga.

Đồng thời, người lái luôn phải đặt gót chân phải thẳng hoặc gần với bàn đạp phanh để khi phanh, bàn chân nằm ở tư thế tự nhiên và thuận tiện nhất.Việc giữ vững gót bàn chân dưới sàn sẽ giúp vị trí chân luôn chính xác, hạn chế việc nhầm lẫn và có thể dễ điều chỉnh lực phanh/ga.

Đặt chân phải kiểu chữ V và bất cứ khi nào nhả ga phải chuyển về chân phanh là hai kỹ năng giúp tránh nhầm chân ga.

- Cần nắm rõ vị trí chân ga và phanh. Nếu lái một chiếc ô tô lạ, bạn càng cần phải làm quen với vị trí, cảm giác của chân ga và chân phanh. Lưu ý:

+ Với xe ô tô số sàn: Chân ga sẽ nằm ở khu vực để chân của tài xế. Vị trí để theo thứ tự là chân côn, chân phanh (ở giữa) và cuối cùng là chân ga.

+ Với xe ô tô số tự động: Không có chân côn, chỉ có chân phanh và chân ga nằm song song với nhau theo vị trí chân ga trước, chân phanh sau tính từ phía bên phải của người ngồi lái.

- Khi tạm dừng xe, bạn nên chuyển cần số về N và kéo phanh tay. Thao tác này giúp chân thả lỏng hơn khi đã lái một đoạn đường đủ dài, chỉ cần để chân hờ lên phanh trong thời gian ngắn và bảo đảm xe không bị tuột khi đang trên dốc.

- Khi dừng xe lâu, bạn nên kéo phanh tay và cài số P để tránh việc chân phải đạp giữ phanh quá lâu, gây mỏi và không thoải mái khi sau đó tiếp tục điều khiển xe trên đường.

Tác giả: Tuệ Minh

Nguồn tin: vov.vn