Các học sinh trong clip bị bạn đánh ở Thanh Hóa đã đi học trở lại

Tối 23/11, trên mạng xã hội xôn xao về vụ việc các học sinh đánh nhau xảy ra tại xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Xuất phát từ video ghi lại cảnh hai nữ sinh bị nhóm 2–3 bạn đưa vào con đường nhỏ, ép quỳ gối và liên tục tát vào mặt. Một học sinh khác đứng ngoài quay lại toàn bộ sự việc, đồng thời yêu cầu "cấm nói xấu" và không được báo giáo viên.

Theo xác minh ban đầu, các học sinh liên quan đều thuộc Trường THCS Thường Xuân và Xuân Cẩm, vụ việc xảy ra cuối tuần trước, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Ngay sau khi nắm thông tin, chính quyền xã, công an và nhà trường đã phối hợp xác minh, làm việc với các bên liên quan và ổn định tình hình.

Sau sự việc, các học sinh liên quan đã trở lại trường học.

Ngày 26/11, ông Hoàng Sỹ Hùng, Chủ tịch UBND xã Thường Xuân, cho biết, hai nữ sinh bị đánh không bị thương nặng, đã được chăm sóc và hỗ trợ kịp thời. "Các em đã trở lại lớp, tâm lý ổn định. Chính quyền đã chỉ đạo công an xã cùng nhà trường và phụ huynh gặp gỡ, giáo dục, giúp các em hiểu rõ hành vi sai và rút kinh nghiệm", ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, công tác phòng, chống bạo lực học đường vẫn còn nhiều khó khăn do học sinh dưới 14 tuổi chưa có chế tài xử lý cụ thể. Vì vậy, các biện pháp chủ yếu hiện nay là giáo dục, tư vấn tâm lý và cảm hóa, giúp học sinh nhận thức hành vi, thay đổi ứng xử tích cực.

Ngay sau khi UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn tăng cường phòng, chống bạo lực học đường, xã Thường Xuân đã nhanh chóng triển khai, tổ chức họp với các hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm và đoàn thể để quán triệt tinh thần "Xây dựng trường học an toàn – Học sinh thân thiện".

Hình ảnh ghi lại nhóm học sinh có hành vi xô xát vì mâu thuẫn.

Theo công văn do UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành ngày 12/11 về tăng cường phòng, chống bạo lực học đường, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng môi trường giáo dục an toàn. Sở Giáo dục phải tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, siết kỷ cương trường học; các cơ sở giáo dục lập đường dây nóng, phát huy vai trò giáo viên chủ nhiệm và Đoàn – Đội để nắm bắt tâm lý học sinh, can thiệp sớm các trường hợp lệch chuẩn; đồng thời nhân rộng mô hình "Cổng trường an toàn", "Tổ tư vấn học đường".

Công an tỉnh được giao đảm bảo an ninh trường học, tuyên truyền pháp luật và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực trong học sinh. UBND xã, phường phải bố trí nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với nhà trường và công an trong quản lý học sinh, tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý vụ việc liên quan đến trật tự học đường.

Tác giả: Lương Thị Diễn

Nguồn tin: nguoiduatin.vn