Các chuyên gia dự báo người chiến thắng bầu cử Mỹ 2024

Chuyên gia dữ liệu của CNN, Harry Enten, đã phân tích dữ liệu thăm dò cuối cùng của chu kỳ này vào thứ Hai 4/11 và tuyên bố, "Đây là cuộc thăm dò ý kiến sít sao theo lịch sử và chúng ta không biết ai sẽ chiến thắng".

Steve Kornacki của NBC News đã tham gia Today Show và phân tích cuộc thăm dò cuối cùng của kênh trong cuộc đua, cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đều hòa nhau ở mức 49%.

Kornacki cũng chạy qua các số liệu của các tiểu bang dao động, cho thấy Trump dẫn đầu ở Arizona, Bắc Carolina và Georiga. Ông lưu ý rằng cuộc thăm dò cũng cho thấy Harris giành chiến thắng ở Michigan, Wisconsin, Pennsylvania và Nevada - một chiến thắng của Đại cử tri đoàn.

Kornacki kết thúc bài phân tích của mình bằng cách thảo luận về cuộc thăm dò gây chấn động của Ann Selzer Des Moines Register ở Iowa cho thấy Harris dẫn trước Trump 4 điểm ở một tiểu bang mà ông được dự đoán sẽ dễ dàng giành chiến thắng.

Selzer cho biết về cuộc thăm dò của bà, được coi là một trong những cuộc thăm dò đáng tin cậy nhất trong chính trị: "Thật khó để bất kỳ ai nói rằng họ đã thấy điều này sắp xảy ra".

Kornacki lưu ý rằng Selzer có "thành tích xuất sắc ở Iowa khi vào cuộc vào phút cuối và đưa ra kết quả cuối cùng". Ông nói thêm rằng cuộc thăm dò cho thấy Harris đang giành được phiếu bầu với "khoảng cách giới tính lớn", đặc biệt là ở "những phụ nữ lớn tuổi".

Tổng biên tập Cook Political Report, Amy Walter, cũng đã cân nhắc về cuộc thăm dò của Selzer, viết rằng, "Các cuộc thăm dò của NYT/Siena ở bang dao động và Selzer IA cho chúng ta một cái kết "tự chọn cuộc phiêu lưu" cho một cuộc bầu cử chưa từng có"

Andrew Ross Sorkin đã lưu ý trong bản tin Dealbook Thứ Hai của mình từ tờ New York Times rằng Selzer không phải là người thăm dò ý kiến duy nhất gióng lên hồi chuông cảnh báo về Trump với những phụ nữ lớn tuổi, đặc biệt là phụ nữ da trắng – một khối bỏ phiếu quan trọng của GOP. “Michael McDonald , một giáo sư chính trị tại Đại học Florida, người điều hành một trang web theo dõi phiếu bầu, đã chỉ ra những động lực tương tự trong một cuộc thăm dò gần đây ở Kansas", Ross Sorkin lưu ý, đồng thời nói thêm rằng cuộc thăm dò đã thay đổi bầu không khí trong cuộc đua:

Cuộc thăm dò của Selzer đã làm chao đảo thị trường cá cược chính trị. Sau khi công bố, tỷ lệ cược chiến thắng của Trump đã giảm trên các nền tảng bao gồm Polymarket, sau khi chúng đã tăng trong những tuần gần đây, cùng với tiền điện tử và các yếu tố khác của giao dịch Trump.

Tuy nhiên, Nate Cohn đã viết trên tờ New York Times vào thứ Hai rằng đảng Cộng hòa cũng có lý do để tự tin. "Trong các cuộc thăm dò cuối cùng này, đảng Dân chủ da trắng có khả năng trả lời cao hơn 16% so với đảng Cộng hòa da trắng. Đó là sự chênh lệch lớn hơn so với các cuộc thăm dò trước đó của chúng tôi trong năm nay và không tốt hơn nhiều so với các cuộc thăm dò cuối cùng của chúng tôi vào năm 2020 — ngay cả khi đại dịch đã kết thúc. Điều này làm dấy lên khả năng các cuộc thăm dò có thể đánh giá thấp ông Trump một lần nữa", Cohn viết.

“Bà Harris dẫn đầu cử tri da đen, 84% so với 11%, tăng từ 80-14 trong đợt thăm dò tiểu bang Times/Siena gần đây nhất. Tương tự, bà dẫn đầu trong số cử tri gốc Tây Ban Nha, 56-35, tăng từ 55-41", Cohn nói thêm về cuộc thăm dò cuối cùng của NYT.

Nhiều chuyên gia và nhà quan sát đã lập luận rằng phát biểu của Trump trong cuộc mít tinh gọi Puerto Rico là “rác rưởi” có thể đã khiến cử tri gốc Tây Ban Nha rời xa Trump.

Enten lưu ý trong bài phân tích của mình rằng khả năng các cuộc thăm dò lấy mẫu thiếu một bên hoặc bên kia là hơn 60%, nghĩa là Harris hoặc Trump có khả năng giành được 300 phiếu đại cử tri vào thứ Ba - bất chấp kết quả thăm dò rất sít sao.

"Nếu bạn về cơ bản mô phỏng điều này như một nhóm người tham gia, liệu người chiến thắng năm 2024 có nhận được hơn 300 phiếu đại cử tri không? Đa số khả năng là có, họ sẽ nhận được ít nhất 300 phiếu đại cử tri, một sự bùng nổ tương đối trong thời đại ngày nay", Enten nói trên CNN hôm thứ Hai, đồng thời nói thêm:

"Thiểu số ở mức 40% biết rõ rằng người chiến thắng sẽ nhận được ít hơn 300 phiếu đại cử tri. Làm sao điều đó có thể xảy ra? Vâng, về cơ bản, nếu bạn nhìn lại các cuộc thăm dò ý kiến trung bình của các tiểu bang dao động kể từ năm 1972, sai số trung bình ở các tiểu bang dao động là 3,4 điểm. Và tất nhiên, tất cả 7 tiểu bang chiến trường gần nhất đều nằm trong phạm vi 3 điểm. Vì vậy, nếu bạn nhận được một sai số trung bình và mọi thứ đều diễn ra theo một hướng, thì thật bất ngờ, trên thực tế, bạn sẽ có một cuộc bùng nổ trong đại cử tri đoàn của người chiến thắng nhận được ít nhất 300 phiếu đại cử tri".

Tác giả: Ánh Vân

Nguồn tin: dttc.sggp.org.vn