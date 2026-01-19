Ca sĩ Phương Linh bất ngờ khoe lãi 43% từ chứng khoán, "ôm" VHM từ giá 47, vào đúng "sóng" cổ phiếu DNNN, viễn thông

Ngay đầu phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/1), ca sĩ Phương Linh bất ngờ đăng tải trên Facebook cá nhân hình ảnh danh mục đầu tư chứng khoán kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Ti toe ti toe. Vui vui vẻ vẻ khoẻ mạnh như hôm nay".

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Trên trang cá nhân có hơn 376.000 người theo dõi, hình ảnh "khoe lãi" của nữ ca sĩ nhận về hàng nghìn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ chỉ sau thời gian ngắn.

Theo hình ảnh được đăng tải, danh mục đầu tư của Phương Linh đang ghi nhận mức lợi nhuận khoảng 16,17 triệu đồng, tương ứng +43,2% – con số khiến không ít nhà đầu tư phải "xin vía".

Tuy nhiên, trái với sự chú ý của cộng đồng, nữ ca sĩ tỏ ra khá thản nhiên khi chia sẻ trong phần bình luận rằng bản thân không có kiến thức bài bản về chứng khoán và chỉ tham gia với tâm lý "chơi cho vui".

Soi danh mục chứng khoán của Phương Linh, nhà đầu tư dễ dàng bị ấn tượng bởi mức sinh lời của từng cổ phiếu. Đáng kể nhất là VHM của Vinhomes, với mức lãi hơn 154%. Với giá vốn chỉ khoảng 47.200 đồng/cp, nhiều khả năng nữ ca sĩ đã nắm giữ cổ phiếu này trong thời gian dài, trùng với nhịp tăng mạnh của nhóm "họ Vin" trong năm 2025.

Không chỉ "trúng sóng" bất động sản, danh mục của Phương Linh còn xuất hiện các đại diện thuộc những nhóm ngành đang thu hút dòng tiền mạnh trên thị trường. Trong đó, GAS của PV Gas đang mang lại cho nữ ca sĩ mức lãi gần 63%, sau nhịp tăng gần gấp đôi của thị giá.

Một cái tên khác là CTR của Công trình Viettel, đại diện nhóm công nghệ – viễn thông. Trong hai tuần giao dịch đầu năm 2026, cổ phiếu "họ Viettel" này đã có giai đoạn tăng mạnh. Mã cổ phiếu còn lại trong danh mục là PNJ. Trong phiên 16/1, PNJ tăng 6,11%, có thời điểm chạm giá trần, đóng cửa quanh 107.700 đồng/cp. Tại thời điểm đăng trạng thái, Phương Linh đang lãi khoảng 24,5% với cổ phiếu này.

"Đầu tư cho vui", hẹn 10 năm nữa mới xem lại

Sau khi bài đăng lan tỏa mạnh mẽ, Phương Linh tiếp tục chia sẻ thêm trong phần bình luận rằng mọi người không nên quá nghiêm túc với danh mục của cô.

"Quý vị nhìn cột khối lượng kìa. Tôi không được học hành để hiểu biết về chứng khoán, cho nên đầu tư vui thôi. Tôi bỏ bẵng, 10 năm nữa tôi mới rờ vào mấy em chữ cái in hoa này", nữ ca sĩ viết.

Thực tế, những cổ phiếu trong danh mục của Phương Linh đều chỉ có khối lượng khiêm tốn vài trăm đơn vị, do đó mặc dù hiệu suất suất đầu tư tính theo tương đối rất ấn tượng song số lãi theo giá trị tuyệt đối không quá lớn.

Trước đó, trong một video trên TikTok, Phương Linh cũng từng tiết lộ thói quen tài chính cá nhân khá giản dị: mua vàng và nuôi heo đất. Cô chia sẻ niềm vui nhỏ khi cất giữ vàng, coi đó như một cách "chơi" và tích lũy theo sở thích.

Ca sĩ Phương Linh sinh năm 1984 tại Thanh Hóa, được khán giả biết đến sau khi giành giải Nhì dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2005, và tiếp tục ghi dấu ấn tại Sao Mai điểm hẹn 2006.

Sở hữu giọng hát giàu cảm xúc, phong cách nhẹ nhàng, cô từng tạo nên hiện tượng khi kết hợp cùng Hà Anh Tuấn trong loạt ca khúc được yêu thích như Cơn mưa tình yêu, Ngày hát đôi, Thiên đường gọi tên, Qua đêm nay.

Lần "khoe lãi" chứng khoán này, dù chỉ mang tinh thần vui vẻ, nhưng lại vô tình biến Phương Linh thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các diễn đàn đầu tư những ngày qua.

Tác giả: Tuệ Giang

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn