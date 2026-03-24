Tạm giữ kẻ dùng ứng dụng hẹn hò dụ dỗ, hiếp dâm bé gái 12 tuổi

Lê Hoàng Minh tại cơ quan công an - Ảnh: HOÀNG ĐÔ

Trước đó, ngày 20-3, Công an phường Long Xuyên tiếp nhận trình báo của chị N.T.K.N. (35 tuổi, ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) về việc con gái chị - cháu N.A. (12 tuổi) - bị xâm hại.

Theo trình báo, một người đàn ông dùng tài khoản Zalo tên "Hoang Minh" để làm quen, dụ dỗ cháu N.A. đến một quán cà phê chòi thuộc khóm Đông Thịnh 9, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Nhận thấy đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng trong khi chưa rõ nhân thân lai lịch nghi phạm, dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp Công an phường Long Xuyên xác minh, truy xét.

Đến ngày 21-3, lực lượng công an xác định và triệu tập Lê Hoàng Minh lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Minh khai đã làm quen với cháu N.A. qua một ứng dụng hẹn hò, sau đó cả hai kết bạn và liên lạc qua Zalo. Đến ngày 18-3, Minh nhắn tin dụ dỗ cháu đến phường Long Xuyên rồi đưa vào quán cà phê chòi để giở trò đồi bại.

Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm quản lý, giáo dục con em cẩn trọng khi kết bạn trên mạng xã hội. Tuyệt đối không để trẻ dùng ứng dụng hẹn hò khi chưa đủ 18 tuổi, tránh nguy cơ bị kẻ xấu dụ dỗ, xâm hại.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: BỬU ĐẤU - HOÀNG ĐÔ

