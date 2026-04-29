BTV thời sự 19h nghỉ việc ở VTV để làm CEO và "sống trong nhung lụa", cực kỳ kín tiếng chuyện chồng con

Đó là BTV Diệp Anh (tên đầy đủ là Phạm Diệp Anh, sinh năm 1977). Cùng với các BTV Quang Minh, Hoài Anh và Vân Anh, Diệp Anh thuộc bộ tứ kỳ cựu Thời sự 19h, quen mặt với công chúng giai đoạn những năm cuối thập niên 2000 và đầu thập niên 2010.

Giống như các đồng nghiệp, Diệp Anh cũng gây ấn tượng với hình ảnh xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng chuẩn Hà Nội, phong thái chuyên nghiệp. Ngoài bản tin Thời sự 19h, Vấn đề hôm nay, BTV Diệp Anh từng dẫn nhiều chương trình khác của VTV như Giờ cao điểm, Chào buổi sáng, Vấn đề hôm nay,...

Song BTV Diệp Anh lại bắt đầu từ một lĩnh vực hoàn toàn khác với báo chí, cô tốt nghiệp ngành Kinh tế tại ĐH QGHN. Theo Vietnamnet, sau khi tốt nghiệp, cô nghe lời khuyên của bố - một nhà báo - và quyết định theo đuổi ngành truyền hình. Cô có 3 năm liền thử việc không lương ở đài truyền hình và chỉ nhận “lương của bố” nhưng vẫn sung sướng vì được làm việc và được tin tưởng.

Từ năm 2009 - 2014, Diệp Anh đảm nhận vai trò BTV của Thời sự 19h. Tháng 11/2014, cô xin chuyển sang chương trình Vấn đề hôm nay.

Vào tháng 1/2016, BTV Diệp Anh quyết định nghỉ việc tại VTV sau 16 năm gắn bó. Chia sẻ về quyết định này, cô cho biết mình sẽ tập trung kinh doanh sau thời gian dài làm truyền hình.

Chia sẻ trên Dân trí cuối năm 2016, BTV Diệp Anh tâm sự: "Tôi không phải là người cảm tính đâu mà rất nguyên tắc. Khi nghĩ đến việc kinh doanh, tôi đã đặt lên bàn cân để so đo rất kỹ những được mất, thiệt hơn so với công việc biên tập viên ở Đài mà tôi đang làm. Và khi tôi quyết định rời khỏi VTV sau 16 năm gắn bó thì đó là một cú sốc cực lớn đối với tất cả những người thân trong gia đình. Bố chồng và bố đẻ đều rơi nước mắt. Mẹ đẻ và mẹ chồng thì lo lắng đủ điều".

Năm 2017, Diệp Anh phát hiện khối u vòm họng. May mắn khối u lành tính và sự động viên của chồng con nên việc này không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và tinh thần của nữ BTV.

Hiện tại Diệp Anh là nhà sáng lập và CEO của một thương hiệu thời trang, kinh doanh lụa tơ tằm. Ngoài thiết kế và phát triển thương hiệu, BTV Diệp Anh còn thỉnh thoảng làm mẫu ảnh, trực tiếp chụp ảnh sản phẩm.

Ngoài công việc kinh doanh, Diệp Anh dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ và bản thân nhiều hơn. Cô hiếm khi chia sẻ hình ảnh của chồng và 2 con trai lên MXH nhưng thường bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào khi nhắc đến gia đình.

Theo Vietnamnet, Diệp Anh kể về chồng: “Ông xã không chỉ rất hiểu công việc mà còn phải rất thông cảm mới chịu được người vợ như tôi. Và chính một người ngoại đạo, không liên quan đến truyền hình như anh ấy lại có những quan điểm và gợi ý rất hay cho tôi khi lựa chọn đề tài hay góc nhìn để phản án”’.

Nói về hạnh phúc gia đình, cô tâm sự: "Chẳng ai nói trước được điều gì nhưng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hạnh phúc không nhất thiết phải là những chuyến đi chơi xa, những chuyến du lịch đắt tiền mà đôi khi chỉ là cả nhà cùng xem một bộ phim, cùng bạn bè tụ tập và nấu một bữa tối thật ngon".

