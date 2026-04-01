BTV trẻ nhất lịch sử bản tin thời sự 19h từng thi hoa hậu, đóng Nhật Ký Vàng Anh: Cuộc sống thật khác tưởng tượng

BTV Nguyễn Thu Hà (SN 1988) là gương mặt quen thuộc trong bản tin Thời sự 19h của VTV. Không chỉ gây ấn tượng với cách dẫn dắt cuốn hút cùng ngoại hình sáng, BTV Thu Hà còn khiến nhiều người trầm trồ vì profile “khủng”.

Cô là cựu học sinh trường Hà Nội - Amsterdam, từng đoạt giải Miss Duyên dáng của năm 2005, giải học sinh thanh lịch thành phố. Năm 2006, Thu Hà đăng ký thi hai trường là Đại học Ngoại thương, Đại học Sân khấu Điện ảnh và đỗ cả hai với số điểm 24, trong đó cô là thủ khoa Khoa diễn viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh. Tuy nhiên, cô lại theo học tại Đại học Ngoại thương. Sau đó, cô tốt nghiệp khoa Tài chính Ngân hàng vào năm 2010.

Từ khi còn là sinh viên, Thu Hà đã bắt đầu cộng tác với Đài truyền hình Việt Nam. Sau khi ra trường, cô về công tác tại VTV và gắn bó luôn đến hiện tại. Đáng chú ý, Thu Hà lần đầu tiên dẫn Thời sự 19h vào năm 2011 khi mới 23 tuổi. Đến bây giờ cô vẫn giữ kỷ lục là BTV trẻ nhất dẫn bản tin Thời sự tối của VTV1.

Tuy nhiên có một khoảng thời gian do sinh con, tập trung cho gia đình nên BTV Thu Hà tạm chia tay khán giả. Đến năm 2017, cô quay trở lại và vẫn tiếp tục ở vị trí BTV của ban Thời sự. Thời điểm đó, cô cũng chia sẻ rằng bản thân mong muốn được trải nghiệm các vị trí khác nhau trong truyền hình để có nhiều góc nhìn thực tế hơn.

Sau nhiều năm lên sóng, BTV Thu Hà để lại những ấn tượng trong lòng khán giả với lối dẫn dắt nhẹ nhàng, duyên dáng nhưng không kém phần sắc sảo. Ngoài Bản tin 19h, BTV Thu Hà còn tham gia dẫn dắt các chương trình khác như Chào buổi sáng, Bản tin Bất động sản,...

Nhan sắc xinh đẹp, luôn thu hút mọi ánh nhìn cũng là lý do giúp Thu Hà nhận được nhiều sự yêu quý từ công chúng. Nữ BTV từng ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2006, lọt vào top 10 chung kết và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giám khảo cuộc thi. Ngoài ra, Thu Hà còn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất, góp mặt trong nhiều bộ phim: Nhật ký Vàng Anh, Thái Sư Trần Thủ Độ, Ngôi nhà cũ, Đoạn tuyệt, Bộ tứ 10A8, Tình như chiếc bóng,...

Về đời tư, Thu Hà cũng là một người khá kín tiếng. Cô kết hôn vào năm 2019 với ông xã Việt Dũng làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu tại Đại học Bách Khoa. Cả hai từng là bạn bè lâu năm trước khi phát triển thành tình yêu. Nữ BTV cho biết chồng cô là người nổi tiếng chiều vợ, khi có thời gian rảnh anh xã rất chăm chỉ đi chợ, phụ cô công việc nhà.

Hiện tại, cuộc sống của nữ BTV khiến nhiều người ngưỡng mộ khi kín đáo, hạnh phúc và yên bình. Năm 2025, gia đình Thu Hà chào đón thêm một thành viên mới, có đủ nếp đủ tẻ. Cô từng bày tỏ rằng bản thân cảm thấy hạnh phúc và biết ơn khi được gia đình và bố mẹ 2 bên hết mực hỗ trợ, lo lắng con cái, để hoàn thành được cả trách nhiệm làm mẹ và vẫn theo đuổi được sự nghiệp cá nhân.

Trên trang cá nhân của mình, nữ BTV không đặt nặng vào việc phải làm “hình ảnh” với một người làm truyền hình. Cô không chia sẻ quá nhiều về bản thân hay gia đình mà chủ yếu là những thông tin liên quan đến công việc, nghề nghiệp mình theo đuổi.

Tác giả: Hải My (Tổng hợp)

Nguồn tin: Thanh niên Việt