6 'bóng hồng' giàu có nhất Việt Nam

Dẫn đầu danh sách những nữ doanh nhân giàu nhất Việt Nam là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico. Hiện tại, bà vẫn là nữ doanh nhân duy nhất góp mặt trong danh sách tỷ phú USD của Forbes với tài sản ròng ước tính khoảng 4 tỷ USD . Bà Thảo cũng là người Việt Nam thứ hai, sau ông Phạm Nhật Vượng, và người phụ nữ đầu tiên của Việt Nam được công nhận là tỷ phú USD, biểu tượng cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn tầm quốc tế của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Ảnh: VGP.